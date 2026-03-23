Robert De Niro convoca marcha nacional 'No Kings' contra Trump tras su reelección

El reconocido actor estadounidense Robert De Niro ha tomado un papel protagónico en la resistencia civil contra la reelección de Donald Trump, al convocar una jornada de protestas nacionales bajo la consigna "No Kings" (Sin Reyes), programada para el sábado 28 de marzo de 2026. En un mensaje transmitido en vivo junto con la plataforma activista Indivisible Project, De Niro instó a los ciudadanos a "votar con los pies" antes de hacerlo en las urnas, en lo que calificó como una defensa urgente de la democracia estadounidense.
La movilización busca rechazar lo que el ganador del Oscar describe como las "aspiraciones dictatoriales" de Trump, cuya administración ha generado fuertes críticas dentro del gremio artístico y sectores civiles por su estilo de gobierno y políticas internacionales. El epicentro de la protesta será el National Mall en Washington D.C., aunque ya se han confirmado concentraciones en ciudades clave como Nueva York, Chicago y Minneapolis, con participación esperada en más de 3,000 localidades del país.
En su discurso, De Niro hizo un paralelismo entre el actual clima político y la lucha por la independencia de Estados Unidos, señalando que "no vinimos aquí para cambiar de tiranos, sino para abolirlos". Su postura ha revitalizado el debate público y reavivado los enfrentamientos verbales con el expresidente, quien respondió a través de sus redes sociales tachando al actor de "enfermo" y "demente".
A pesar de los ataques, la campaña No Kings reporta miles de voluntarios registrados para coordinar marchas locales, posicionando a De Niro como uno de los rostros más visibles de la oposición cultural al proceso electoral de noviembre. La protesta promete ser una de las más grandes en la historia contemporánea del país, en un contexto de creciente polarización política y movilización ciudadana.