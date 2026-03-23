Robert De Niro convoca marcha nacional 'No Kings' contra Trump tras su reelección

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El actor Robert De Niro lanzó una convocatoria masiva para una protesta nacional el 28 de marzo de 2026 bajo la consigna 'No Kings', en oposición al mandato de Donald Trump, a quien acusó de tener 'aspiraciones dictatoriales'. La movilización, prevista en más de 3,000 localidades de EE.UU., tendrá como epicentro el National Mall en Washington D.C.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/03/2026 09:40 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 09:12 AM.