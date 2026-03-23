Acusan a Saskia Niño de Rivera de usar IA en fotos con Beto, reviven rumores sobre su muerte

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Las recientes imágenes publicadas por Saskia Niño de Rivera junto a Beto han generado fuertes sospechas entre los usuarios, quienes aseguran que las fotografías podrían haber sido generadas con inteligencia artificial. La polémica reaviva los rumores sobre la supuesta muerte del reo tras sus explosivas revelaciones sobre sectas y figuras del espectáculo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 04:05 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 10:17 AM.