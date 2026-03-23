Acusan a Saskia Niño de Rivera de usar IA en fotos con Beto, reviven rumores sobre su muerte

Las redes sociales estallaron tras la publicación de unas fotografías en las que Saskia Niño de Rivera aparece junto a Alberto, conocido como Beto, el reo que afirmó haber participado en rituales satánicos con figuras del espectáculo mexicano. Las imágenes, compartidas para comprobar que los obsequios enviados por sus seguidores fueron entregados, ahora son cuestionadas por miles de usuarios que aseguran que podrían haber sido generadas con inteligencia artificial.
La activista fue quien destapó la identidad de Beto tras una entrevista en la que el hombre aseguró haber conocido a personalidades famosas, incluida la fallecida Carmen Salinas, a quienes acusó de pertenecer a una secta que realizaba sacrificios de menores a cambio de poder y riqueza. Tras esas declaraciones, se lanzaron alertas sobre el riesgo que corría Beto en prisión, lo que alimentó desde entonces rumores sobre su posible muerte en circunstancias no aclaradas.
Recientemente, Saskia anunció una colecta para enviar artículos de higiene, ropa y calzado al interno. Sin embargo, cuando compartió las fotos de la entrega, los internautas notaron inconsistencias visuales: sombras poco naturales, proporciones extrañas en los rostros y fondos difusos. En el perfil de la usuaria @ericka_db, se afirmó que las imágenes "claramente fueron creadas con IA", teoría que rápidamente se viralizó.
Ante la ola de dudas, los usuarios exigen a Saskia Niño de Rivera una explicación clara sobre el estado actual de Beto. Muchos piden una nueva entrevista en vivo con el reo o pruebas fehacientes de que sigue con vida. Hasta el momento, la activista no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a las acusaciones sobre el uso de inteligencia artificial ni sobre el paradero o condición física de Beto.
El caso, que ya había tomado relevancia nacional por sus implicaciones legales y mediáticas, vuelve a posicionarse en el centro del debate público, ahora con nuevas preguntas sobre la veracidad de la información que se difunde en redes sociales.