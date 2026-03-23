Scarlett Johansson sorprende sin maquillaje en rodaje de nueva versión de 'El Exorcista'

Scarlett Johansson ha vuelto a acaparar la atención del público, no por su vida personal ni por una alfombra roja, sino por su aspecto completamente natural durante el rodaje de la esperada reinvención de El Exorcista, bajo la dirección de Mike Flanagan. Las primeras imágenes filtradas desde el set en Nueva York muestran a la actriz sin maquillaje, con vestimenta sencilla y una apariencia que refleja el tono realista y sombrío que busca imponer el cineasta de terror.
En esta nueva entrega, producida por Blumhouse y distribuida por Universal Pictures, Johansson interpreta a una detective de un pequeño pueblo envuelta en un caso de naturaleza sobrenatural. Lejos de los efectos visuales exagerados, Flanagan opta por un enfoque más psicológico y visceral, coherente con su estilo cinematográfico previo en proyectos como Haunting of Hill House y Midnight Mass.
El filme, que no es un remake del clásico de 1973 ni una continuación de las secuelas anteriores, presenta una historia original que busca revitalizar la franquicia tras años de entregas irregulares. Junto a Johansson, el elenco incluye nombres de renombre como Laurence Fishburne, Diane Lane, John Leguizamo y Carla Gugino, colaboradora habitual de Flanagan.
Aunque la trama se mantiene en secreto, fuentes cercanas a la producción indican que la cinta explorará temas de fe, trauma y aislamiento, elementos recurrentes en el universo del director. El rodaje, iniciado en marzo de 2026, se encuentra en sus primeras etapas, con estreno mundial programado para el 12 de marzo de 2027.
Las fotos de Johansson en el set han desatado tendencias en redes sociales, donde usuarios destacan su autenticidad y compromiso con el personaje. A sus 41 años, la actriz —conocida por papeles en franquicias como Marvel y Jurassic World— demuestra su versatilidad al incursionar en el cine de terror con una propuesta arriesgada y profundamente humana.