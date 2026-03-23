Scarlett Johansson sorprende sin maquillaje en rodaje de nueva versión de 'El Exorcista'

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La actriz Scarlett Johansson aparece con un look natural y alejado del glamour hollywoodense durante el rodaje en Nueva York de la nueva cinta de terror producida por Blumhouse, dirigida por Mike Flanagan y programada para estrenarse en marzo de 2027.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 08:55 AM.