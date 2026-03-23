Taylor Swift y Travis Kelce planean luna de miel exclusiva tras su boda en junio de 2026

...

La pareja más mediática del entretenimiento, Taylor Swift y Travis Kelce, planea una luna de miel de 21 días por destinos exclusivos en Bahamas, Europa y Oceanía, tras contraer matrimonio en junio de 2026 en Rhode Island, según reveló The Sun.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 05:30 PM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 04:57 PM.