Taylor Swift y Travis Kelce planean luna de miel exclusiva tras su boda en junio de 2026

Luego de confirmarse la fecha de su boda para el 13 de junio de 2026 —un día elegido por ser el número de la suerte de Taylor Swift—, la pareja más seguida del mundo del espectáculo, conformada por la cantante estadounidense y el jugador de la NFL Travis Kelce, prepara una luna de miel de alto nivel diseñada para evadir cámaras y paparazzi.
Según filtraciones publicadas por The Sun, el viaje nupcial incluirá una gira privada de tres semanas por siete destinos internacionales: Bahamas, Italia, Francia, Croacia, Grecia, Singapur y Australia. La ruta ha sido cuidadosamente planificada para combinar lujo, privacidad y experiencias únicas, aprovechando los breves espacios libres en las agendas profesionales de ambos.
La ceremonia se llevará a cabo en la propiedad de Swift en Watch Hill, Rhode Island, un enclave costero conocido por su exclusividad y discreción. Fuentes cercanas al círculo íntimo de la pareja indicaron que la fecha fue seleccionada también para permitir a Kelce cumplir con sus compromisos con los Kansas City Chiefs antes del inicio de los entrenamientos de julio.
Profesionalmente, ambos atraviesan por un momento de consolidación. Swift continúa su regrabación de álbumes y avanza en proyectos cinematográficos, mientras que Kelce incursiona en la actuación y producción televisiva, sin descuidar su carrera deportiva. Su relación, iniciada en 2023, ha trascendido lo personal para convertirse en un fenómeno cultural global.
Aunque ni Swift ni Kelce han confirmado oficialmente los detalles de la boda o la luna de miel, las filtraciones han generado expectativa entre millones de fans, quienes siguen cada movimiento de la pareja a través de redes sociales y medios especializados.