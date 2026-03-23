Victoria Ruffo reacciona a rumor de su muerte: 'Nadie me llamó', dice entre risas

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Victoria Ruffo desmintió los rumores sobre su presunta muerte que circularon en redes sociales y reveló con humor que ni sus familiares ni su esposo, Omar Fayad, la contactaron para confirmar su estado de salud. La actriz aprovechó para advertir sobre los peligros de las fake news.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 03:15 PM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 03:12 PM.