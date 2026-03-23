Victoria Ruffo reacciona a rumor de su muerte: 'Nadie me llamó', dice entre risas

Victoria Ruffo se convirtió en tendencia nacional este fin de semana tras circular en redes sociales un rumor sobre su presunta muerte, información que la actriz desmintió de manera contundente durante un encuentro con la prensa tras celebrar 500 funciones de la obra Las Leonas.
"¿Se alegraron o se pusieron tristes?", cuestionó la 'Reina de las Telenovelas' con su característico sentido del humor. "Me vale gorro, aquí estoy vivita y coleando", afirmó entre risas, aunque no dejó de advertir sobre los riesgos de difundir noticias falsas: "Sí te angustia, sí te aflige y si estás mala, imagínate la diabetes".
Lo que más llamó la atención fue su revelación de que ninguno de sus familiares cercanos la llamó para confirmar su estado. "Nadie me habló, o sea que si me llego a morir, nadie se va a enterar", bromeó. Tampoco su esposo, Omar Fayad, embajador de México en Noruega, quien, según ella, "ha de haber estado bien contento".
A pesar de la distancia —ella en México, él en Oslo—, Ruffo aclaró que su matrimonio sigue fuerte: "Entre mi marido y yo todo está bien, gracias a Dios". Hace unos días cumplieron 25 años de casados, aunque aún no han celebrado por sus compromisos profesionales.
En otro momento del encuentro, la actriz tocó el tema de su testamento y confirmó que no dejará herencia a su exesposo Eugenio Derbez, con quien mantiene un silencio pactado ante los medios, aunque solo Derbez lo ha respetado. Victoria no ahorró palabras al hablar del comediante, rompiendo así el acuerdo tácito.
El episodio refleja una vez más el impacto de las fake news en la vida pública de las celebridades, y Ruffo no dudó en usar su voz para alertar sobre las consecuencias emocionales de estos rumores infundados.