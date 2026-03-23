Walo Silvas de Banda MS revela que su madre intentó suicidarse tres veces cuando él tenía cinco años

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El vocalista de Banda MS, Walo Silvas, conmovió al público al relatar en el programa 'Juego de Voces' cómo vivió de niño los intentos de suicidio de su madre, quien en tres ocasiones buscó quitarse la vida llevándolo a él y a sus hermanos. Su testimonio, marcado por la fe y la resiliencia, ha generado una ola de admiración en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 05:01 PM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 04:21 PM.