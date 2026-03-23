Walo Silvas de Banda MS revela que su madre intentó suicidarse tres veces cuando él tenía cinco años

El cantante Walo Silvas, voz principal de Banda MS, impactó a millones de espectadores al revelar en el primer episodio de la nueva temporada de Juego de Voces que, cuando tenía entre cuatro y seis años, presenció tres intentos de suicidio de su madre, quien en una de esas ocasiones abrió la llave de la estufa y llenó la casa de gas mientras dormían.
“A mí me tocó despertarme en la madrugada con el olor a gas porque ella abrió la llave de la estufa”, confesó Silvas durante el segmento conocido como el Momento Angelical del programa de Televisa. El artista detalló que en aquellas ocasiones su madre intentó llevarlo a él y a sus hermanos con ella, lo que marcó profundamente su infancia.
El intérprete de música regional mexicana también habló sobre la ausencia de su padre y las carencias económicas y emocionales que enfrentó en su juventud. Fue su abuelo quien asumió el rol de figura paterna, convirtiéndose en el sostén económico y emocional de la familia, garantizando que siempre tuvieran alimento y estabilidad.
Con una voz entrecortada por la emoción, Silvas atribuyó su supervivencia y la de sus hermanos al poder de la fe. “Por el poder de Dios aquí estamos”, afirmó, destacando que la espiritualidad y la unión familiar han sido pilares fundamentales en su proceso de sanación.
El testimonio, transmitido el 23 de marzo de 2026, ha generado una respuesta masiva en redes sociales, donde usuarios han expresado su admiración por la valentía del cantante al compartir una historia tan íntima y dolorosa. Fragmentos del programa se volvieron virales, posicionando a Silvas no solo como una figura musical, sino como un símbolo de resistencia y honestidad.
La revelación trasciende el ámbito del entretenimiento y pone en evidencia las luchas silenciosas que muchas familias enfrentan, así como el impacto duradero del trauma en la infancia. Con este acto de sinceridad, Walo Silvas se consolida como una voz relevante en el debate sobre salud mental, resiliencia y la importancia de la fe y el apoyo familiar en momentos de crisis.