¿Quién es 'Señorita J'? Revelan posible nueva novia de William Levy tras fotos en España

Las redes sociales estallaron en especulaciones tras las recientes imágenes de William Levy caminando de la mano con una misteriosa mujer en una cafetería de España. Aunque el galán no ha confirmado oficialmente su relación, una serie de publicaciones en Instagram han avivado los rumores sobre su supuesta nueva pareja, conocida hasta ahora como 'Señorita J'.
El misterio comenzó a despejarse cuando Levy compartió —o más bien republicó— una fotografía desde la cuenta de una mujer identificada como Jenifer Camacho, quien aparece tomada de la mano con el actor. La imagen, aunque no fue publicada directamente por él, fue compartida en sus historias, lo que muchos interpretaron como una confirmación tácita del romance.
Además, a principios de marzo de 2026, William dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales durante su participación en el Festival de Málaga, en el que agradeció a sus hijos y a 'Señorita J' por su amor. "Y a ti, señorita J, también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. Te quiero mucho, mucho, mucho", escribió, generando una ola de especulaciones que ahora cobran fuerza con la filtración del video junto a Camacho.
Jenifer Camacho, hasta ahora fuera del ojo público, es identificada como enfermera de cuidados intensivos y reside en España. Aunque no forma parte del mundo del espectáculo, ha ganado notoriedad en redes sociales, donde acumula más de 94 mil seguidores en Instagram. En su perfil, comparte aspectos de su vida cotidiana, incluyendo su reciente foto viral con el actor cubano.
La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, anunciada en abril de 2024 tras más de dos décadas de relación y dos hijos en común, abrió el camino a nuevas etapas personales para el protagonista de 'Vuelve a mí'. Hasta el momento, ni Levy ni Camacho han ofrecido declaraciones oficiales sobre su relación, pero las pistas digitales parecen hablar por sí solas.