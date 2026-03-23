¿Quién es 'Señorita J'? Revelan posible nueva novia de William Levy tras fotos en España

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William Levy alimentó los rumores de romance al compartir un mensaje dedicado a 'Señorita J' y ser visto en España con Jenifer Camacho, una enfermera y futura influencer con quien fue captado de la mano. Aunque no han confirmado su relación, las pistas en redes sociales apuntan a un nuevo amor tras su separación de Elizabeth Gutiérrez.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 09:54 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 09:31 AM.