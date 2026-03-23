Zoraida Gómez considera participar en 'La Casa de los Famosos' tras polémica por Eleazar Gómez

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La actriz Zoraida Gómez reveló que está abierta a participar en realities como 'La Casa de los Famosos', mientras realiza castings para nuevos proyectos televisivos, tras el regreso mediático de su hermano Eleazar Gómez en 'La Granja VIP'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 11:25 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 11:13 AM.