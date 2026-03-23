Zoraida Gómez considera participar en 'La Casa de los Famosos' tras polémica por Eleazar Gómez

Luego del controvertido regreso de su hermano Eleazar Gómez a la televisión mediante su participación en La Granja VIP, la actriz Zoraida Gómez ha vuelto al centro de atención al revelar que actualmente se encuentra realizando castings para diversos proyectos televisivos, entre ellos realities de gran alcance como La Casa de los Famosos.
Aunque aún no hay confirmación oficial sobre su participación en algún programa específico, Zoraida reconoció que estos espacios representan una oportunidad para conectarse con nuevas audiencias y mostrarse más allá del contexto familiar. "No todos los artistas tienen la misma suerte al entrar a este tipo de realities, pero creo que permiten que la gente nos conozca mejor", afirmó.
Su interés mediático se reactivó semanas después de que Eleazar Gómez, quien enfrenta múltiples denuncias por violencia de género y estuvo recluido por agredir a su expareja Teffi Valenzuela, lograra un recibimiento favorable durante su estancia en La Granja VIP, terminando en segundo lugar del reality producido por Rosa María Noguerón para TV Azteca.
Inicialmente ausente de los foros televisivos durante la nominación de su hermano, Zoraida comenzó a aparecer públicamente para agradecer el apoyo del público, lo que marcó el inicio de una estrategia para relanzar su carrera ante una generación más joven.
En las últimas semanas, la artista ha sido constante en redes sociales y ha respondido a cuestionamientos sobre la controversia que rodea a su hermano. Ahora, con miras a su propio crecimiento profesional, Zoraida Gómez evalúa seriamente ingresar a formatos de reality que le permitan posicionarse independientemente de su historia familiar.