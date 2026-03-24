Ariana Grande celebra a Ethan Slater tras finalizar su obra teatral: 'Estoy tan orgullosa de ti'

La cantante Ariana Grande utilizó su cuenta de Instagram el domingo para celebrar el cierre de la obra off-Broadway Marcel on the Train, en la que participó su pareja, el actor Ethan Slater, a quien calificó como "tan, tan orgullosa de ti".
En su historial de Instagram, Grande compartió un mensaje emotivo acompañado de un emoji de mariposa y dos corazones vacíos: "Felicitaciones por una hermosa temporada de este espectáculo tan bello. Estoy tan, tan orgullosa de ti". Además, reiteró su apoyo al compartir una publicación de Slater sobre la puesta en escena.
La obra, que coescribió y protagonizó Slater, tuvo una duración de casi dos meses en Nueva York, iniciando el 5 de febrero y concluyendo esta semana. En ella, el actor interpretó a Marcel Marceau, el mimo francés que ayudó a salvar a niños judíos durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Este gesto público de apoyo llega tras rumores de ruptura que rodearon a la pareja a inicios de 2026. Fuentes cercanas a la familia de Grande revelaron recientemente que la pareja atravesó una "etapa difícil" a finales del año pasado, aunque nunca se separaron. "Hubo un momento en que no estaba claro si seguirían adelante", confesó una fuente al Daily Mail.
Sin embargo, aseguraron que ambos han trabajado en su relación y que actualmente se encuentran en un momento más sólido. Slater acompañó a Grande en compromisos recientes, como su participación en Saturday Night Live, y pasó las fiestas decembrinas con la familia de la cantante.
Grande y Slater comenzaron su relación en 2022 mientras filmaban la adaptación cinematográfica de Wicked, donde interpretaron a Glinda y Boq, respectivamente. Su romance se hizo público en julio de 2023, poco después de que ambos solicitaran el divorcio de sus respectivas parejas.
Aunque han sido reservados en público, este nuevo gesto de cariño en redes sociales refuerza que su vínculo ha superado las adversidades y que siguen comprometidos a construir una relación estable.