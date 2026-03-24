Ariana Grande celebra a Ethan Slater tras finalizar su obra teatral: 'Estoy tan orgullosa de ti'

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Ariana Grande expresó su orgullo por su pareja, Ethan Slater, tras el cierre de su obra off-Broadway 'Marcel on the Train', en un gesto que confirma la reconciliación de la pareja tras una difícil etapa en su relación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 01:44 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 01:37 PM.