Autor de 'El Rey León' demanda a comediante por 27 millones de dólares por burlarse de icónica frase

El compositor sudafricano Lebo M, responsable de una de las piezas más emblemáticas de la banda sonora de El Rey León, presentó una demanda por 27 millones de dólares contra el comediante zimbabuense Learnmore Jonasi. La acción legal fue interpuesta el 16 de marzo en California, tras un segmento del podcast One54 Africa en el que Jonasi ofreció una traducción satírica de la frase "Nants’ingonyama bagithi Baba", que abre el filme animado.
Según la demanda, Jonasi afirmó en el video viral que la frase se traducía como "Mira, hay un león. Oh, Dios mío", una interpretación que Lebo M considera inexacta y despectiva. El compositor, cuyo nombre real es Lebohang Morake, argumenta que el verdadero significado es "Todos saludamos al rey, todos nos inclinamos en su presencia", un saludo ceremonial de profundo valor cultural y simbólico en la tradición zulú.
La demanda señala que Jonasi no solo presentó su versión como un hecho, sino que además ridiculizó la composición mediante imitaciones exageradas, afectando el valor artístico y cultural de la obra. Lebo M, ganador del Grammy y colaborador clave en la adaptación musical de la cinta original de 1994 y su remake de 2019, alega daños emocionales, culturales y económicos, y exige un juicio con jurado.
La banda sonora de El Rey León fue compuesta por Hans Zimmer, con letras de Elton John y Tim Rice, pero la voz y la dirección coral de Lebo M fueron fundamentales para dar autenticidad africana al proyecto. El caso ha generado debate internacional sobre los límites del humor, el respeto a las tradiciones culturales y los derechos de autor sobre obras de impacto global.