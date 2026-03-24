Autor de 'El Rey León' demanda a comediante por 27 millones de dólares por burlarse de icónica frase

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Lebo M, compositor ganador del Grammy y creador de la icónica banda sonora de 'El Rey León', presentó una demanda por 27 millones de dólares contra el comediante Learnmore Jonasi por una interpretación que considera ofensiva y despectiva de la frase 'Nants’ingonyama', alegando daño cultural y emocional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 06:05 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 04:45 PM.