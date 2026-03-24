Bill Cosby deberá pagar 19.25 millones de dólares por abuso sexual ocurrido en 1972

Un jurado en California ordenó este lunes que el reconocido comediante Bill Cosby pague 19.25 millones de dólares a Donna Motsinger, quien lo acusó de haberla drogado y agredido sexualmente en 1972. La sentencia marca un nuevo capítulo en el deterioro del legado del actor, cuya figura estuvo durante décadas asociada a la familia y la comedia en Estados Unidos.
Según el testimonio de Motsinger, conoció a Cosby en un restaurante del norte de California y fue posteriormente invitada a una presentación suya en Los Ángeles. Durante el traslado en limusina, el comediante le ofreció una copa de vino, tras lo cual comenzó a perder el conocimiento. La mujer afirmó que, en ese estado, fue víctima de una agresión sexual.
El caso no fue juzgado hasta más de cinco décadas después, momento en el que Motsinger declaró ante el tribunal. Aunque Cosby sostuvo que la relación fue consensuada, no compareció a testificar, una decisión que influyó en el veredicto del jurado. "Sé que este veredicto no es completo para todas las mujeres, pero espero que sirva de algo", expresó Motsinger tras conocer la resolución.
Este fallo se enmarca en una serie de demandas civiles que han surgido contra Cosby en años recientes, aprovechando cambios legales que permiten reabrir casos de abuso sexual con prescripción vencida. El nombre del comediante se convirtió en un símbolo del movimiento #MeToo tras su condena en 2018 por el abuso de Andrea Constand. Dicha sentencia fue anulada en 2021 por la Corte Suprema de Pensilvania, lo que derivó en su liberación.
A sus 88 años, Cosby enfrenta no solo este nuevo revés legal, sino también dificultades económicas que podrían impedir el cumplimiento de la indemnización. A pesar de su caída en gracia pública, el caso de Motsinger representa un hito en la búsqueda de justicia para víctimas de abusos históricos, recordando que el impacto de estos delitos trasciende décadas.