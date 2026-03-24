Bill Cosby deberá pagar 19.25 millones de dólares por abuso sexual ocurrido en 1972

...

Un jurado en California ordenó a Bill Cosby pagar 19.25 millones de dólares a Donna Motsinger, quien lo acusó de drogarla y agredirla sexualmente en 1972. El fallo revive el escándalo que ha marcado el declive del legado del comediante, en medio de múltiples demandas civiles y el contexto del movimiento #MeToo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 03:45 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 03:38 PM.