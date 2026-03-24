Primer vistazo a Bridgerton 5: Francesca y Michaela protagonizan romance inédito

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Netflix confirma que la quinta temporada de 'Bridgerton' se centrará en Francesca Bridgerton y su complejo romance con Michaela Stirling, prima de su difunto esposo, marcando el primer amor entre mujeres en la serie y un giro emocional profundo en el universo Shondaland.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 10:55 AM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 09:30 AM.