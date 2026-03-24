Primer vistazo a Bridgerton 5: Francesca y Michaela protagonizan romance inédito

La quinta temporada de Bridgerton ya no es un misterio: Netflix confirmó oficialmente que Francesca Bridgerton será la protagonista de la próxima entrega, junto a Michaela Stirling, en un romance que marcará un hito dentro de la exitosa serie. Este anuncio pone fin a meses de especulación entre los fans sobre qué hermano o hermana Bridgerton encabezaría la nueva historia de amor, y revela un giro narrativo sin precedentes: el primer romance entre dos mujeres en el universo de la producción.
La temporada retomará la historia de Francesca tras un momento trascendental: la muerte de su esposo, John Stirling. Tras un salto temporal de aproximadamente dos años, la veremos como condesa de Kilmartin, regresando al llamado “mercado matrimonial” no por amor, sino por deber social. Su plan de reconstruir una vida estructurada se verá trastocado con la llegada de Michaela Stirling, prima de su difunto marido, quien llega a Londres para gestionar el patrimonio familiar.
Entre tensiones emocionales, duelos compartidos y una conexión creciente, la relación entre Francesca y Michaela se desarrollará desde el conflicto interno y el descubrimiento de sentimientos inesperados. A diferencia de entregas anteriores, esta temporada apostará por una narrativa más introspectiva, centrada en el deseo, la identidad y el crecimiento emocional, alejándose de los clichés tradicionales del romance de época.
Este cambio también implica una reinterpretación del material original de Julia Quinn, donde el personaje de Michael Stirling ha sido adaptado como Michaela, introduciendo una perspectiva más diversa y contemporánea. La decisión ha sido celebrada como un paso significativo en la evolución del universo Bridgerton, que continúa ampliando sus narrativas hacia historias más inclusivas.
La temporada, ya en producción, constará de ocho episodios y estará bajo la dirección creativa de Jess Brownell, showrunner de Shondaland. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno, la serie promete profundizar en el tono emocional y expandir su alcance narrativo. Con este nuevo enfoque, Bridgerton reafirma su compromiso con historias complejas, diversas y profundamente humanas.