Cristian Castro sugiere posible boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas: 'Déjame cantar en tu boda'

...

Durante una entrevista en 'Ventaneando', Cristian Castro insinuó que Luis Miguel y Paloma Cuevas podrían casarse próximamente, al expresar su deseo de cantar en la ceremonia. La declaración reavivó los rumores sobre la relación del cantante mexicano con la empresaria española, con quien mantiene una estrecha conexión desde la infancia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 01:41 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 01:35 PM.