Cristian Castro sugiere posible boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas: 'Déjame cantar en tu boda'

Durante una entrevista emitida el lunes 23 de marzo de 2026 en el programa Ventaneando, Cristian Castro generó revuelo al sugerir que Luis Miguel y la empresaria española Paloma Cuevas podrían contraer matrimonio en el futuro cercano. Con tono jocoso pero cargado de intención, el intérprete declaró: "Déjame cantar en tu boda, mijo, aunque sea déjame cantar en tu boda", frase que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de ambos artistas.
La declaración surgió en el contexto de una conversación sobre la posibilidad de un dueto entre Castro y "El Sol de México". Al ser cuestionado sobre si creía que Luis Miguel se casaría, Cristian respondió: "Me voy a ir a Madrid a buscarlo hasta encontrarlo. Luis Miguel, adonde estés", antes de retomar la broma nupcial. Aunque acompañó sus palabras con risas, la mención directa al matrimonio reavivó las especulaciones sobre el estado de la relación entre el cantante y Cuevas.
Paloma Cuevas, nacida en Madrid en 1972 y criada en Córdoba, proviene de una familia ligada al mundo taurino y artístico. Su padre, Victoriano Valencia, fue figura destacada en la tauromaquia, y su madre, Paloma Díaz Combarro, fue reconocida bailaora. Formada en Administración de Empresas en Boston, Cuevas incursionó en el modelaje y el emprendimiento, consolidándose como una figura influyente en el ámbito social español.
La relación entre Luis Miguel y Cuevas tiene raíces profundas. Ambos se conocieron en la infancia, gracias a los lazos personales y profesionales entre Luisito Rey y Victoriano Valencia. Aunque sus caminos sentimentales siguieron rumbos distintos durante años —Luis Miguel con Aracely Arámbula y Cuevas con el torero Enrique Ponce—, tras sus respectivas separaciones, su vínculo se fortaleció. En 2007, Cuevas y Ponce fungieron como padrinos de bautizo del primogénito de Luis Miguel en una ceremonia íntima en Los Cabos.
La relación se oficializó en 2022, cuando comenzaron a aparecer juntos en eventos públicos. Desde entonces, Paloma ha acompañado al cantante en varias de sus giras internacionales, incluyendo sus recientes presentaciones en Argentina, donde fue recibido con entusiasmo en lugares como Puerto Madero.
Cristian Castro, hijo de Verónica Castro, aprovechó la entrevista para reiterar su admiración por Luis Miguel y su deseo de colaborar musicalmente con él: "Yo me muero por él. Solo espero que se dé un tiempito para cantar conmigo", afirmó, añadiendo que un dueto ayudaría a desvanecer las comparaciones entre ambos.
Hasta el momento, ni Luis Miguel ni Paloma Cuevas han emitido un comunicado oficial sobre una posible boda. No obstante, las palabras de Cristian Castro han encendido las expectativas entre sus fanáticos, quienes siguen de cerca cada movimiento del controvertido ícono musical.