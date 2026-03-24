¿El nuevo Harry Potter? Así luce Dominic McLaughlin en la primera imagen oficial de la serie

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La nueva serie de 'Harry Potter' reveló su primer vistazo oficial: una imagen discreta de Dominic McLaughlin, el joven elegido para interpretar al mago, de espaldas y en el campo de Quidditch. El rostro del actor no se muestra, manteniendo el misterio antes del lanzamiento del teaser oficial el 25 de marzo. La producción, que llegará a HBO y Max en 2027, busca reinterpretar la saga con mayor profundidad narrativa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 11:15 AM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 10:51 AM.