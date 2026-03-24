Dua Lipa deslumbra en Italia con un look de Bvlgari que roba todas las miradas

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La superestrella del pop, Dua Lipa, sabe cómo acaparar la atención. La cantante de 30 años encendió Instagram este martes con una serie de fotos de un deslumbrante evento de Bvlgari en Italia, mostrando un lado más glamurosa que nunca.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 01:17 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 01:20 PM.