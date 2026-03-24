Dua Lipa deslumbra en Italia con un look de Bvlgari que roba todas las miradas

En las imágenes, Dua dejó muy poco a la imaginación: lució un atrevido vestido de terciopelo negro con un escote vertiginoso que dejaba entrever su sujetador púrpura, mientras que una impactante abertura hasta el muslo completaba el diseño ceñido a su figura. Para coronar el look, la cantante eligió joyas de esmeralda que brillaban con cada movimiento. Junto a la publicación, escribió con su característico toque divertido: “@bvlgari is a girls bestfriend.”
Esta aparición elegante llega apenas días después de que Dua compartiera un divertido “photo dump” desde Los Ángeles, donde presumió su espectacular figura en un bikini de lentejuelas. La cantante se dejó ver disfrutando del sol californiano, desayunando pancakes con crema y frutos rojos, y posando para selfies detrás de bambalinas en la fiesta anual de Elton John AIDS Foundation durante los Oscars, luciendo un vestido de lentejuelas azul con escote pronunciado.
Además, la estrella no dejó de mostrar momentos con su prometido, Callum Turner, con quien compartió la alfombra roja y risas durante la noche más glamurosa de Hollywood. Entre glamour y rutina, Dua también mostró su lado más casual: posó con una camiseta deportiva bajo una camisa a cuadros, mientras disfrutaba de un café y de un merecido descanso en la Costa Oeste.
La química entre Dua y Callum se mantiene intacta. La pareja, que comenzó a salir en enero de 2024 y se comprometió en junio de 2025, ha compartido detalles de su romance. Callum confesó que Dua es “la mujer más hermosa del mundo” y recordó cómo una serie de “casi encuentros” los llevó a encontrarse finalmente en una fiesta de cumpleaños, donde descubrieron que ambos leían el mismo libro, Trust de Hernan Diaz, sellando así su conexión instantánea.
Entre glamour italiano, brillos de lentejuelas y amor a prueba de coincidencias, Dua Lipa demuestra que sabe equilibrar su vida de estrella con momentos genuinos, y que cada aparición, ya sea en la alfombra roja o en Instagram, es pura magia.