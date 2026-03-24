Emily Osment no participó en el especial de Hannah Montana

El esperado especial de Hannah Montana, estrenado en Disney+ para conmemorar el 20 aniversario de la icónica serie juvenil, generó gran expectativa entre los fans. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de Emily Osment, quien interpretó a la entrañable Lilly Truscott durante toda la emisión del programa.
Lejos de especulaciones sobre posibles conflictos con Miley Cyrus, la actriz aclaró personalmente las razones de su no participación. A través de una publicación en Instagram, Osment compartió un video en el que aparece en el set de Georgie & Mandy, la serie derivada de Young Sheldon en la que actualmente trabaja.
En el clip, un actor le pregunta si ha escuchado hablar de Hannah Montana, a lo que ella responde con ironía antes de revelar: “Estamos en Georgie & Mandy”. Con esto, dejó en claro que sus compromisos laborales en dicha producción le impidieron formar parte del especial musical.
Pese a su ausencia, Emily Osment expresó su cariño hacia la serie que marcó su carrera. “Quería saludar y agradecer a todos los que nos han apoyado durante todos estos años”, dijo en el video. Además, destacó que Hannah Montana cambió su vida y se mostró conmovida al ver cómo generaciones enteras siguen disfrutando del programa, incluso transmitiéndolo a sus hijos.
El especial, descrito por Disney+ como una mezcla de nostalgia emotiva y nueva perspectiva, rinde homenaje al legado de Miley Cyrus como estrella principal de la serie. Aunque no contó con la participación de Osment, el regreso de elementos clave de la trama ha sido celebrado por el público.