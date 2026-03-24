Emily Osment no participó en el especial de Hannah Montana

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Emily Osment, conocida por su papel como Lilly Truscott en 'Hannah Montana', no estuvo presente en el especial del 20 aniversario de la serie. A través de Instagram, la actriz explicó que su ausencia se debió a compromisos laborales en la serie 'Georgie & Mandy', y no por diferencias con Miley Cyrus.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 02:05 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 01:29 PM.