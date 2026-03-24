Emma Coronel presume postal de Hollywood tras anuncio de serie autobiográfica

Emma Coronel, exesposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ha vuelto a acaparar la atención pública tras publicar una fotografía en redes sociales desde el emblemático Parque Griffith, en Los Ángeles, con el letrero de Hollywood al fondo. La imagen, difundida días después de confirmarse su participación en una serie autobiográfica, confirma su presencia en el epicentro de la industria del entretenimiento estadounidense.
La publicación no incluyó texto adicional, pero su ubicación simbólica ha generado especulaciones sobre el inicio inminente de las grabaciones del proyecto audiovisual. Aunque no se ha anunciado oficialmente la fecha de inicio de rodaje ni el equipo de producción, medios internacionales como Deadline indican que la serie está siendo desarrollada por Amaya Productions y Zero Gravity Management.
La serie ofrecerá una narrativa desde la perspectiva de Coronel y abordará aspectos clave de su vida, incluyendo su relación con el exlíder del Cártel de Sinaloa, su detención en 2021, su condena y el tiempo cumplido en prisión, así como su actual situación bajo libertad condicional, la cual concluirá en septiembre de 2027.
Uno de los aspectos más destacados del reparto es la posible participación del actor mexicano Rafael Amaya, reconocido por su papel en 'El Señor de los Cielos', quien sería el encargado de interpretar a 'El Chapo' Guzmán. Según declaraciones de Coronel, Amaya fue considerado personalmente para el papel y su interpretación habría sido reconocida incluso por el propio Guzmán Loera.
Hasta el momento, no se ha revelado la plataforma que distribuirá la serie ni su fecha de estreno. Tampoco se ha emitido un comunicado oficial por parte de los estudios involucrados. No obstante, la presencia de Coronel en Los Ángeles refuerza las expectativas en torno al desarrollo del proyecto, que promete ofrecer una mirada íntima y controvertida sobre uno de los capítulos más mediáticos del narcotráfico mexicano.