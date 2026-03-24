Emma Coronel presume postal de Hollywood tras anuncio de serie autobiográfica

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Emma Coronel, exesposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, compartió una imagen desde el Parque Griffith en Los Ángeles, confirmando su presencia en la ciudad tras el anuncio de una serie sobre su vida. La producción, aún sin fecha de estreno, será narrada desde su perspectiva y contará con Rafael Amaya como protagonista interpretando a 'El Chapo'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 04:58 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 04:00 PM.