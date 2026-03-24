Especial de Hannah Montana con Miley Cyrus llega a Disney+ por su 20 aniversario

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El especial de 'Hannah Montana' por su 20 aniversario se estrenó este 24 de marzo en Disney+ a la 01:00 horas, ofreciendo una mirada íntima de Miley Cyrus sobre su icónico personaje, con entrevistas exclusivas, material inédito y una actuación musical especial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 10:27 AM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 09:23 AM.