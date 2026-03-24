Especial de Hannah Montana con Miley Cyrus llega a Disney+ por su 20 aniversario

Este 24 de marzo ya está disponible en Disney+ el esperado especial de Hannah Montana, lanzado en conmemoración de los 20 años del debut de la icónica serie que marcó a toda una generación. El contenido se estrenó a la 01:00 horas en versión original con subtítulos en español, como parte de la programación global de la plataforma de streaming.
El especial, titulado Hannah Montana: The Pop-Up Concert Experience, presenta una entrevista en profundidad con Miley Cyrus, grabada frente a una audiencia en vivo y conducida por la reconocida presentadora Alex Cooper. En ella, la cantante y actriz reflexiona sobre la creación de su alter ego adolescente, el impacto cultural de la serie y su legado en millones de fans alrededor del mundo.
Además de la conversación íntima, el especial incluye material de archivo nunca antes visto, invitados sorpresa, una actuación musical exclusiva y la recreación de escenarios emblemáticos como la sala de estar de la familia Stewart y el famoso armario giratorio que revelaba a Hannah Montana.
La producción estuvo a cargo de HopeTown Entertainment y Unwell Productions, con Ashley Edens como showrunner y Miley Cyrus como productora ejecutiva, reafirmando su papel central no solo como protagonista, sino también como figura creativa detrás del proyecto.
Originalmente estrenada en 2006 por Disney Channel, Hannah Montana se convirtió en un fenómeno global que catapultó la carrera de Miley Cyrus y definió una era para la audiencia juvenil. Este especial celebra ese legado con un formato innovador que combina nostalgia, música y revelaciones personales.
El especial ya se encuentra disponible para todos los suscriptores de Disney+ en México y el resto del mundo.