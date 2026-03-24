Ester Expósito y Kylian Mbappé, juntos tras victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético

La supuesta relación entre la actriz española Ester Expósito y el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé dio un nuevo paso tras ser vistos juntos en una cita post derbi en Madrid. Aunque ninguno ha confirmado públicamente su vínculo sentimental, las apariciones en público y la cercanía entre ambos han intensificado los rumores de un romance que, según fuentes cercanas, comenzó a finales de febrero de 2026.
El pasado sábado, Expósito asistió al Santiago Bernabéu para presenciar el crucial partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, un encuentro clave en la lucha por el título frente al FC Barcelona. Acompañada de su amigo cercano Sergio Momo, la actriz llamó la atención por su atención al marcador y su entusiasmo durante el juego, que terminó con una victoria merengue por 3-2.
Tras el pitido final, las cámaras captaron a Expósito saliendo del estadio y dirigiéndose a una cena en el restaurante Aarde, ubicado en la Plaza de Alcalá, especializado en gastronomía africana. Fue ahí donde se reencontró con Mbappé, con quien compartió una velada íntima. Según reveló el periodista Javi de Hoyos en su canal de TikTok, la pareja intentó pasar desapercibida bajo sombrillas negras para evitar a los paparazzis que los aguardaban en el exterior del local.
Los primeros indicios de este romance surgieron el 9 de marzo, cuando la revista ¡HOLA! publicó en exclusiva mundial fotos de ambos bajando de un avión privado en París. Desde entonces, han sido vistos en múltiples ocasiones en eventos sociales y citas discretas. Fuentes cercanas indican que fue Vinicius Jr., compañero de Mbappé en el club, quien los presentó formalmente, tras lo cual el futbolista, admirador confeso de la actriz desde su papel en Élite, decidió dar el primer paso.
Con una mezcla de discreción y exposición mediática, la pareja ha generado expectativa no solo entre sus fanáticos, sino también en los medios internacionales. Aunque aún no hay declaración oficial, cada aparición conjunta refuerza la idea de que este romance va más allá de una simple amistad.