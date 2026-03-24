Ester Expósito y Kylian Mbappé, juntos tras victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético

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La actriz española Ester Expósito fue vista en el Santiago Bernabéu apoyando al Real Madrid y compartiendo una cita íntima con Kylian Mbappé tras el partido. Aunque la relación no ha sido confirmada oficialmente, nuevas imágenes y detalles de su encuentro en un restaurante de Madrid avivan los rumores de un romance cada vez más consolidado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 11:14 AM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 11:10 AM.