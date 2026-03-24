Fátima Bosch revela que fue llamada 'Miss Hambre 2025' en Tailandia durante Miss Universo

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La representante de México en Miss Universo 2025, Fátima Bosch, denunció haber sido criticada y bautizada con un apodo humillante por parte de algunos sectores en Tailandia por disfrutar la comida durante el certamen; la tabasqueña respondió con fortaleza y envió un mensaje sobre aceptación corporal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 03:42 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 03:32 PM.