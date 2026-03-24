Gustavo Adolfo Infante rechaza 2 millones en Ring Royale y reta a Ceriani gratis en público!!

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El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que rechazó una oferta de 2 millones de pesos para participar en Ring Royale contra Rodrigo Vidal, pero aseguró que pelearía sin pago alguno si se enfrentara a su acérrimo rival, Javier Ceriani, con quien mantiene una intensa disputa personal y legal desde 2025.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 08:50 AM.