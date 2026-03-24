Gustavo Adolfo Infante rechaza 2 millones en Ring Royale y reta a Ceriani gratis en público!!

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante descartó este lunes participar en el evento Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris, tras rechazar una oferta económica de 2 millones de pesos para enfrentarse al actor Rodrigo Vidal. Durante su participación en el programa Sale el Sol, Infante fue contundente: no subirá al ring por dinero, pero haría una excepción si su oponente fuera el presentador argentino Javier Ceriani.
"Ya me ofrecieron, me ofreció 2 millones de pesos por subirme, de Nigris. Quería que me subiera contra Rodrigo Vidal, pero yo a Rodrigo Vidal no le voy a recuperar la carrera, pobrecito, que se busque a otro que le ayude al fulano este", declaró Infante, minimizando la posibilidad del combate pagado.
Sin embargo, ante la pregunta de la periodista Joanna Vega-Biestro sobre enfrentamientos personales, Infante endureció su tono: "Hay fulanos que hasta gratis les daba, fíjate. Hay un fulano que ese sí es hasta personal el asunto y donde me lo encuentre, sí le parto la madre, a Javier Ceriani, a Javier Ceriani sí, es más, gratis y donde me lo encuentre".
En un mensaje directo al comunicador argentino, Infante lanzó una advertencia pública: "Te recomiendo que ni vengas a México eh, porque no soy yo, somos muchos los que te queremos partir la madre".
La rivalidad entre Infante y Ceriani ha escalado en los últimos años hasta convertirse en uno de los conflictos más sonados del periodismo de espectáculos en México y Estados Unidos. En agosto de 2025, Infante obtuvo una orden de restricción contra Ceriani, argumentando ataques a su vida privada, profesional y familiar. Ceriani respondió calificando a Infante como "el peor periodista de la televisión mexicana" y acusándolo de manipular pruebas y operar campañas de desprestigio.
El conflicto se intensificó con coberturas opuestas sobre casos como los de Maribel Guardia e Imelda Tuñón, donde ambos cuestionaron la veracidad de las investigaciones del otro. Las descalificaciones incluyeron burlas al acento argentino de Ceriani por parte de Infante, mientras que el sudamericano lo acusó de sesgo mediático y falsedad informativa.
A pesar de rechazar lucrar con peleas, Infante dejó claro que su enfrentamiento con Ceriani trasciende lo profesional: "Ese sí es hasta personal el asunto".