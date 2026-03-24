Jessica Sutta acusa a Pussycat Dolls de excluirla de gira de reunión por sus creencias políticas

La exintegrante de Pussycat Dolls, Jessica Sutta, ha roto el silencio tras confirmarse que no formará parte de la esperada gira de reunión del grupo, alegando que su exclusión se debió a sus creencias políticas y su activismo en favor de las personas afectadas por vacunas.
En una aparición reciente en el podcast The Maverick Approach, Sutta reveló que se sintió 'totalmente sorprendida' cuando se anunció el regreso del grupo con Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt y Ashley Roberts, sin incluir a ella ni a otras fundadoras como Carmit Bachar y Melody Thornton.
'Ninguna de nosotras fue llamada. Nadie nos avisó. Nos enteramos al mismo tiempo que el público', afirmó Sutta, quien también criticó a Wyatt y Roberts por no contactarla tras el fallecimiento de su madre. 'Pensé que éramos amigas, pero así son las cosas en Hollywood', añadió.
Aunque confirmó que Scherzinger la llamó el día del anuncio, Sutta aseguró no tener intención de devolver la llamada. 'La amo y respeto su talento, pero la forma en que manejaron esto me dejó claro por qué no estoy en el grupo', indicó.
La cantante, quien dejó Hollywood años atrás tras sufrir una lesión atribuida a la vacuna contra el COVID-19, se ha convertido en activista del colectivo de personas afectadas por vacunas y ha expresado apoyo público a Robert F. Kennedy Jr., especialmente durante su campaña presidencial y su nominación como secretario de Salud.
Sutta sugirió que su alineación con Kennedy Jr. la convirtió en una 'carga' para la imagen del grupo. 'Es un intento de lucro, seamos honestos', dijo. 'Y yo era una carga. Apoyo a Bobby Kennedy, lo que muchos asocian con el movimiento MAGA. ¿Apoyo todo lo que hace Trump? Para nada. Pero sin él, nuestra comunidad no tendría oportunidad de recibir ayuda.'
La artista, quien ahora reside en Nashville, afirmó que nunca tuvo intención de regresar al grupo por razones de salud, pero expresó sus mejores deseos para la gira. No obstante, lamentó la falta de comunicación y el manejo opaco del proceso.
Carmit Bachar, otra fundadora del grupo, también emitió un comunicado en el que expresó su descontento por no haber sido contactada. 'Fui parte fundamental en la creación de esta marca y merecía una comunicación directa', señaló.
El anuncio de la gira generó polémica tras una incómoda entrevista en el programa Today, donde Scherzinger se mostró visiblemente incómoda al ser cuestionada sobre la ausencia de miembros originales. Wyatt justificó la nueva formación argumentando que la alineación del grupo siempre ha sido 'dinámica'.
Hasta el momento, Scherzinger no ha emitido un comentario oficial ante las declaraciones de Sutta. El periódico Daily Mail ha solicitado una declaración, sin obtener respuesta.