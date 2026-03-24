Jessica Sutta acusa a Pussycat Dolls de excluirla de gira de reunión por sus creencias políticas

...

La exintegrante de Pussycat Dolls, Jessica Sutta, afirmó que fue excluida de la gira de reunión del grupo por sus posturas políticas y activismo tras una lesión por vacuna COVID-19, calificando el regreso como un 'intento de lucro' y señalando que se sintió traicionada por sus excompañeras.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 01:29 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 01:27 PM.