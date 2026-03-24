Kim Kardashian y Lewis Hamilton disfrutan escapada familiar en Tokio con sus hijos

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Kim Kardashian y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton alimentan los rumores de romance tras ser vistos en una escapada primaveral en Tokio junto a tres de los hijos de la empresaria. Fuentes cercanas indican que la relación va más allá de lo casual y que ambos están comprometidos en hacer funcionar su vínculo, pese a sus intensas agendas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 01:45 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 01:41 PM.