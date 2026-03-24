Kim Kardashian y Lewis Hamilton disfrutan escapada familiar en Tokio con sus hijos

Kim Kardashian y Lewis Hamilton están intensificando los rumores de romance tras disfrutar una escapada familiar en Tokio, Japón, acompañados por tres de los hijos de la estrella de televisión: Saint, de 10 años, Chicago, de 9, y Psalm, de 6. La pareja, de 45 y 41 años respectivamente, fue vista paseando por las calles de la capital japonesa en un ambiente relajado y cercano, confirmando así los crecientes indicios de una relación sentimental seria.
Según fuentes cercanas a la pareja, citadas por People, la conexión entre Kardashian y Hamilton "va más allá de lo casual". "Toma mucho para captar el interés de Kim, y él definitivamente la tiene intrigada", reveló un informante. "Es un tipo tranquilo, con una gran energía. A la familia le gusta y Kim está muy interesada en él".
La escapada primaveral también incluye a la hermana de Kim, Khloé Kardashian, de 41 años, y sus dos hijos, True, de 7, y Tatum, de 3, lo que refuerza el carácter familiar del viaje. El hecho de que Hamilton participe en actividades con los menores ha sido interpretado como una señal clara de compromiso por parte del siete veces campeón mundial de Fórmula 1.
Los rumores de romance comenzaron a tomar fuerza tras ser vistos juntos en el Super Bowl en Santa Clara, California, y luego durante una estadía en un lujoso hotel en los Cotswolds, Inglaterra, a finales de enero. Desde entonces, las apariciones públicas y gestos privados han ido confirmando el acercamiento. La semana pasada, Hamilton causó revuelo al reaccionar con un emoji de ojos de corazón a una publicación de Kim en Instagram, donde lucía un llamativo vestido dorado en la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar.
Fuentes cercanas a Hamilton aseguran que está "enamorado" y que quienes lo rodean creen que finalmente ha encontrado a su pareja ideal. Mantienen contacto frecuente, incluso con videollamadas desde el paddock durante las carreras. "Lewis ha estado planeando todo y asegurándose de que Kim esté bien cuidada", añadió la fuente. "Todos a su alrededor creen que es dulce y que es justo lo que ella merece".
La relación ha generado reacciones encontradas, especialmente por parte de Kanye West, padre de los cuatro hijos de Kardashian y exesposo de la empresaria entre 2014 y 2022. Fuentes indican que West estaría "muy celoso" ante la nueva relación de su ex. Pese a ello, Kim ha mostrado una actitud serena y feliz en las últimas semanas, lo que sus allegados atribuyen a la estabilidad emocional que Hamilton le brinda.
Kardashian y Hamilton mantienen una amistad de años, habiendo sido vistos juntos incluso en 2014 con sus entonces parejas, Kanye West y Nicole Scherzinger. En 2015, West invitó a Hamilton a celebrar la Pascua con su familia, lo que evidencia una relación previa de confianza que ahora podría estar evolucionando hacia una conexión romántica más profunda.