Kunno es el quinto eliminado de La Casa de los Famosos 2026

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El influencer y modelo mexicano Kunno fue eliminado este lunes de La Casa de los Famosos 2026, en una salida que ha generado gran impacto entre los seguidores del reality. Conocido por su viral 'Caminata' y participación en la New York Fashion Week, su paso por el programa estuvo marcado por polémica y estrategia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 09:10 AM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 08:54 AM.