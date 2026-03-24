Kunno es el quinto eliminado de La Casa de los Famosos 2026

El influencer mexicano Kunno se convirtió este lunes en el quinto eliminado de La Casa de los Famosos 2026, reality transmitido por Telemundo, en un desenlace que dividió opiniones entre sus fanáticos. El tiktoker originario de Monterrey, cuyo nombre real es Daniel Arizmendi, saltó a la fama en 2020 con su icónica 'Caminata', y desde entonces se ha consolidado como una figura mediática relevante en redes sociales.
Durante su estancia en el programa, Kunno destacó por su carisma, estrategia y momentos de tensión con otros participantes, lo que generó tanto apoyo como críticas. A pesar de posicionarse como uno de los favoritos para ganar, la audiencia decidió su salida en una jornada de votaciones intensas, característica de los lunes de eliminación en esta versión internacional del reality.
Además de su trabajo en plataformas digitales, Kunno ha incursionado en la música y el modelaje, llegando incluso a participar en eventos internacionales como la New York Fashion Week. Su presencia en La Casa de los Famosos reforzó el creciente protagonismo de influencers dentro del entretenimiento televisivo.
La edición de México de La Casa de los Famosos mantiene un formato distinto al de Telemundo, donde las eliminaciones ocurren los domingos. En contraste, la versión estadounidense emite sus capítulos clave los lunes, generando expectativa en toda la comunidad hispanohablante.
Con la salida de Kunno, aumenta la especulación sobre quién podría llevarse la corona de esta temporada. Entre los participantes restantes se encuentran actores, músicos, atletas e importantes figuras de redes sociales, en un elenco diverso que refleja la evolución del formato hacia un perfil más digital y contemporáneo.