Miley Cyrus y Maxx Morando brillan en la alfombra roja del aniversario especial de 'Hannah Montana'

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Miley Cyrus hizo una aparición pública llena de romanticismo junto a su prometido, Maxx Morando, en el estreno del especial por el 20º aniversario de 'Hannah Montana' en Hollywood. La cantante, de 33 años, lució un atuendo nostálgico y joyas valoradas en más de 54 mil libras, mientras la pareja compartía tiernos momentos en la alfombra roja. El evento también contó con la presencia de su familia y confirmó el compromiso recién revelado tras cuatro años de relación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 02:51 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 01:45 PM.