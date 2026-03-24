Miley Cyrus y Maxx Morando brillan en la alfombra roja del aniversario especial de 'Hannah Montana'

Miley Cyrus lució radiante y profundamente enamorada durante su aparición en la alfombra roja del especial de aniversario de 'Hannah Montana' en el Teatro El Capitan de Hollywood, donde celebró junto a su prometido, Maxx Morando, el legado de la icónica serie de Disney Channel que catapultó su carrera.
La cantante de 33 años y ganadora del Grammy compartió tiernos momentos con Morando, músico de 27 años, en una de sus apariciones más públicas como pareja. Vestida con un llamativo vestido metálico brillante, Cyrus incluyó una camiseta gráfica de Hannah Montana como homenaje a su personaje adolescente, Miley Stewart, que encarnó entre 2006 y 2011. Completó su look con stilettos plateados, cabello rubio lacio y una colección de joyas de la marca MARLI, entre ellas un collar valorado en 53,978 libras esterlinas.
Por su parte, Morando optó por un estilo más relajado pero elegante: una camiseta blanca de Celine valorada en 423 libras, pantalones negros y tenis a juego. La pareja, unida desde finales de 2021 tras la separación de Cyrus de Liam Hemsworth, irradió complicidad y felicidad durante todo el evento.
El especial, grabado ante una audiencia en vivo, se estrenó el 24 de marzo y estará disponible en Disney+ y Hulu. Incluye material inédito, actuaciones de canciones emblemáticas y apariciones de sus padres, Tish y Billy Ray Cyrus, así como de su hermana Brandi Cyrus y otros miembros de la familia.
Horas antes del evento, Cyrus rompió el silencio sobre su compromiso en una entrevista con PEOPLE, destacando la importancia de la privacidad: "Estoy asombrada de haber podido mantenerlo en privado y tener más control sobre lo que decido compartir". La artista, ahora más madura y protectora de su vida personal, señaló que el compromiso está alineado con su actual etapa de amor, resiliencia familiar y reconexión.
Los rumores de compromiso surgieron en diciembre, cuando Cyrus mostró un anillo en su dedo anular durante el estreno de Avatar: Fire and Ash, película para la cual escribió el tema Dream As One. El anillo, un diamante cortado cojín en oro amarillo de 14 quilates, fue diseñado por Jacquie Aiche y tendría un costo estimado de 150,000 dólares. Aunque Cyrus lo lució en redes sociales desde su cumpleaños el 23 de noviembre, el compromiso no fue confirmado públicamente hasta que el padre de Morando compartió fotos de la celebración con la leyenda "felicitaciones".
El regreso nostálgico de Cyrus a su universo de Hannah Montana, ahora como una mujer comprometida y consolidada en su carrera, marca un hito emocional tanto para la artista como para sus fans de toda la vida.