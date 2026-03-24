Miranda May anuncia su compromiso y recibe el apoyo de colegas de Disney Channel de 'Bunk'd

La actriz y comediante Miranda May, exestrella del canal Disney, anunció el pasado sábado su compromiso con su pareja de dos años, Drew, durante unas vacaciones en Key West, Florida. La pareja selló su relación en una ceremonia íntima en el Southernmost Beach Resort, donde May compartió en redes sociales: "Fui a Key West como novia y regresé como prometida".
May, de 29 años y con 2.4 millones de seguidores en Instagram y TikTok, ha mantenido en privado la identidad completa de su ahora prometido, aunque ha compartido momentos públicos desde que oficializaron su relación en abril de 2024. Fue en un video de TikTok del 25 de junio cuando reveló por primera vez el nombre de su pareja. La pareja ya había demostrado su compromiso al adoptar juntos un perro tipo terrier llamado Fletch el 11 de octubre.
La noticia del compromiso fue recibida con entusiasmo por varios de sus excompañeros de la serie 'Bunk'd'. Peyton List, quien interpretó a Emma Ross, escribió: "¡Felicidades Miranda! ¡Estoy tan feliz por ti!". Will Buie Jr. (Finn Sawyer) y Nina Lu (Tiffany) respondieron con efusivos mensajes en mayúsculas: "¡Yayayaya!" y "¡Congrats!" respectivamente. Mallory James Mahoney (Destiny Baker) expresó: "¡Felicidades, estoy tan feliz por ti!". Israel Johnson (Noah Lambert) y Scarlett Estevez (Gwen Flores) también celebraron con emoticonos y mensajes de apoyo.
Además de sus compañeros de 'Bunk'd', May recibió felicitaciones de otros excolegas como Trevor Flanagan-Tordjman, Tessa Netting, Jordan Clark, Rico Rodriguez y Shelby Wulfert, su compañera de 'Liv and Maddie'.
Nacida en Ohio y radicada en Florida, Miranda May inició su carrera a los 10 años con una aparición en la comedia romántica 'The Heartbreak Kid' (2007). Ganó reconocimiento por su papel recurrente como Spacey Lacey en 'Liv and Maddie' (2013-2017) y luego como la directora del campamento Lou Hockhauser en 'Bunk'd' (2015-2024), serie en la que también fungió como productora ejecutiva y dirigió seis episodios.
May, quien actualmente ofrece contenido personalizado en Cameo por 110 dólares, cumplirá 30 años el próximo 6 de abril. Su próxima aparición pública será el 7 de noviembre en el Be Beautiful Be Yourself Fashion Show de la Global Down Syndrome Foundation en Denver, Colorado.