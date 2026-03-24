Miranda May anuncia su compromiso y recibe el apoyo de colegas de Disney Channel de 'Bunk'd

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La actriz y comediante Miranda May, conocida por su papel en 'Bunk'd' y 'Liv and Maddie', anunció su compromiso con su novio Drew tras dos años de relación; sus excompañeros de reparto, incluidos Peyton List y Scarlett Estevez, celebraron la noticia en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 02:02 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 01:49 PM.