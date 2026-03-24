Mónica Noguera aclara rumores sobre romance con Paco Zea: 'Solo somos amigos'

La conductora Mónica Noguera salió al frente para desmentir los rumores de un supuesto romance con su colega Paco Zea, tras ser vistos juntos en un restaurante de mariscos en Altavista, al sur de la Ciudad de México. A través de una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Noguera aclaró que su relación con Zea es estrictamente de amistad y compañerismo, y negó cualquier acercamiento romántico.
Los rumores cobraron fuerza tras una publicación de la periodista de espectáculos Lupita Martínez en la red social X, donde afirmó haberlos visto "muy cariñosos" y tomados de la mano durante una cena, lo que desató una ola de especulaciones en plataformas digitales. Sin embargo, Noguera aseguró que en ese encuentro estuvieron acompañados por otras personas, entre ellas Kati, de 'Sale el Sol', Rafa Herrerías y las hijas de Zea.
"Conmigo todo puede suceder, pero esto no (…) probablemente los últimos meses hemos estado saliendo mucho a comer, etcétera, pero no solos", afirmó la conductora. Detalló que las salidas han sido en grupo y que no ha habido encuentros a solas con Zea. "Este fin de semana estuvimos comiendo con Kati, con Rafa Herrerías, que también llegó porque le encanta el Fishers. El sábado estuvimos con un grupo, con sus hijas", explicó.
Noguera reconoció que es una persona afectuosa por naturaleza, pero subrayó que su trato con Zea y sus compañeros siempre ha sido respetuoso. "O sea, él está solo, yo estoy sola, pero somos grandes compañeros y amigos, no hay absolutamente nada, y si alguien nos ve en un restaurante, bueno, pues nos seguirá viendo. Somos amigos, nada más. Yo soy muy apapachadora, que te abrazo, pero nos llevamos con todo respeto, me río mucho con Paco, bueno con todos", enfatizó.
Desde abril de 2023, cuando Noguera se integró al noticiero matutino de Imagen Televisión, la química profesional entre ambos ha sido evidente en pantalla, lo que alimentó las especulaciones del público. Sin embargo, la conductora insistió en que no existe relación sentimental alguna, y descartó que las frecuentes salidas impliquen algo más allá de una sólida amistad laboral.