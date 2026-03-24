Mónica Noguera aclara rumores sobre romance con Paco Zea: 'Solo somos amigos'

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La conductora Mónica Noguera desmintió categóricamente un supuesto romance con su compañero de Imagen Televisión, Paco Zea, tras ser vistos juntos en un restaurante de Altavista. Aseguró que sus salidas son en grupo y que su relación es de amistad y compañerismo, pese a las especulaciones generadas por una publicación de Lupita Martínez en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 04:10 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 03:42 PM.