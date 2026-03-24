Mónica Noguera y Paco Zea desatan rumores de romance tras cena cariñosa

La supuesta relación sentimental entre los conductores de Imagen Noticias, Mónica Noguera y Francisco Zea, ha encendido las redes sociales tras una publicación de la periodista de espectáculos Lupita Martínez, quien afirmó que ambos fueron vistos cenando "muy cariñosos" el sábado en la colonia Altavista, al sur de la Ciudad de México.
"Debe ser muy bonito trabajar con tu novio/a, Mónica Noguera y Francisco Zea cenaban muy cariñosos el sábado en Altavista. Buenos días", escribió Martínez en la red social X, comentario que rápidamente se volvió viral y reavivó los rumores sobre una posible relación más allá de lo profesional.
Desde abril de 2023, Noguera se integró al equipo del noticiero matutino que Zea conduce desde hace años, compartiendo diariamente el set a partir de las 6:30 horas. Con el tiempo, la química y complicidad entre ambos en pantalla han sido destacadas por la audiencia, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una cercanía que podría trascender el ámbito laboral.
Aunque ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial al respecto, la falta de desmentido ha mantenido viva la hipótesis de un romance. Lupita Martínez no ha ofrecido más detalles, pero insinuó que podría ampliar la información en próximos días.
Este episodio llega tras las recientes declaraciones de Mónica Noguera, quien negó haber tenido un romance con el cantante Erik Rubín, lo que evidencia el creciente interés mediático por su vida personal. Por su parte, Francisco Zea, reconocido periodista con más de dos décadas de trayectoria en medios como Televisa Radio, Canal Once y Excélsior, fue pareja de la actriz Sherlyn entre 2017 y 2018, cuando anunciaron su compromiso, aunque finalmente no llegaron al altar.
Hasta el momento, tanto Noguera como Zea mantienen silencio ante los rumores, mientras el público sigue atento a cualquier señal que pueda confirmar o descartar una relación sentimental entre los conductores estelares del noticiero matutino.