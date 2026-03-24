Mónica Noguera y Paco Zea desatan rumores de romance tras cena cariñosa

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Mónica Noguera y Francisco Zea generan especulaciones sobre un posible romance tras ser vistos cenando juntos en actitud afectuosa en la zona sur de la Ciudad de México, según reveló la periodista Lupita Martínez; ambos comparten diariamente el noticiero matutino de Imagen Televisión desde 2023 y aún no han desmentido ni confirmado la relación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 10:45 AM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 10:41 AM.