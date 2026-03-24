Netflix confirma reboot de 'Si yo tuviera 30': Jennifer Garner regresa como productora

Netflix ha confirmado el tan esperado reboot de Si yo tuviera 30, la icónica comedia romántica de 2004 conocida en inglés como 13 Going on 30, que combinó fantasía, humor y reflexión sobre la vida adulta. La nueva versión promete mantener el corazón emocional del filme original, mientras lo actualiza para una audiencia global del siglo XXI.
El proyecto contará con Emily Bader y Logan Lerman como protagonistas, quienes darán vida a los nuevos intérpretes del clásico viaje de transformación personal. Bader, reconocida por su trabajo en producciones juveniles de Netflix, encarnará a la protagonista que, tras un deseo mágico, despierta con 30 años siendo aún una adolescente por dentro. Lerman, con una carrera versátil en cine y televisión, asumirá el rol masculino principal, aportando un nuevo dinamismo al personaje que originalmente interpretó Mark Ruffalo.
Detrás de cámaras, Brett Haley (Hearts Beat Loud, All the Bright Places) dirigirá el filme, mientras que el guion corre a cargo de Hannah Marks, con retoques de Flora Greeson. El equipo creativo busca preservar el tono dulce y divertido de la historia original, al tiempo que la actualiza con miradas contemporáneas sobre la identidad, las relaciones y las presiones de la adultez.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la participación de Jennifer Garner, protagonista de la cinta original, quien regresa como productora ejecutiva. Garner, cuya interpretación de Jenna Rink se convirtió en un ícono de las comedias románticas de los 2000, ha expresado su entusiasmo por guiar esta nueva versión desde una posición creativa, asegurando respeto por el legado del filme.
La película original, estrenada en 2004, fue un éxito comercial y cultural, destacándose por su mezcla de fantasía ligera, nostalgia y mensajes sobre la aceptación personal. Su influencia perdura en el imaginario colectivo, especialmente entre los fans de las comedias juveniles de principios de siglo.
Aunque Netflix aún no ha anunciado una fecha de estreno oficial, el proyecto ya genera expectativa entre los seguidores de la cinta original y de las producciones nostálgicas del catálogo de la plataforma. Con un elenco renovado, un equipo creativo con visión actual y el respaldo emocional de Garner, el reboot de Si yo tuviera 30 se perfila como uno de los próximos estrenos más esperados en el género de comedia romántica familiar.