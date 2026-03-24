Netflix confirma reboot de 'Si yo tuviera 30': Jennifer Garner regresa como productora

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Netflix anunció oficialmente el reboot de 'Si yo tuviera 30', comedia romántica del 2004 que marcó a una generación. La nueva versión contará con Emily Bader y Logan Lerman como protagonistas, bajo la dirección de Brett Haley y con Jennifer Garner como productora ejecutiva, manteniendo el espíritu nostálgico de la original mientras se adapta a una audiencia contemporánea.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 02:15 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 01:58 PM.