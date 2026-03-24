Orlando Bloom y Luisa Laemmel: el nuevo romance que conquista Suiza y los Super Bowls

Según reportes, la relación avanza “discretamente”, pero con chispa. Aunque él reside en Los Ángeles y ella en Nueva York, la distancia no ha sido un obstáculo: se mantienen en contacto constante y la conexión entre ambos es más que evidente.
La pareja habría llevado su romance al siguiente nivel con una escapada de ensueño en Suiza. Durante su estancia, Orlando no solo disfrutó de paisajes alpinos, sino que también conoció al círculo cercano de Luisa. Se hospedaron en el exclusivo The Dolder Grand, donde el lujo alcanza cifras impresionantes por noche, y más tarde se trasladaron al sofisticado Bürgenstock Resort, consolidando lo que ya parece una relación seria.
Y no faltó un detalle adorable: el actor llevó consigo a su inseparable perrito Biggie Smalls, lo que, según fuentes, terminó de sellar esa vibra de “pequeña familia” entre ambos.
Aunque han mantenido un perfil bajo, las primeras pistas surgieron el mes pasado, cuando fueron vistos juntos en el Super Bowl, donde se mostraron cariñosos y muy cercanos durante una cita que no pasó desapercibida. Incluso compartieron momentos con amigos famosos como Jamie Foxx.
Mientras tanto, Katy Perry también ha seguido adelante. La cantante estaría viviendo un romance con el político canadiense Justin Trudeau, una relación que, según fuentes cercanas, le está devolviendo la ilusión y la diversión tras su separación.
Después de nueve años juntos y una hija en común, Daisy, tanto Orlando como Katy parecen haber encontrado nuevas formas de reinventarse en el amor. Y aunque ahora sus caminos son distintos, todo indica que ambos están escribiendo historias igual de intensas… pero con nuevos protagonistas. ✨