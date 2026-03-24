Orlando Bloom y Luisa Laemmel: el nuevo romance que conquista Suiza y los Super Bowls

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Parece que el corazón de Orlando Bloom vuelve a latir con fuerza. Tras su mediática ruptura con Katy Perry, el actor estaría disfrutando de un nuevo capítulo sentimental junto a la modelo suiza Luisa Laemmel.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 02:10 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 01:55 PM.