Peso Pluma reaparece con emotivo mensaje a Kenia Os tras polémica por fentanilo

...

El cantante mexicano Peso Pluma publicó un video el 24 de marzo de 2026 en el que expresa su nostalgia por su pareja, Kenia Os, tras una polémica generada por un comportamiento inusual en el escenario que desató rumores sobre el posible consumo de fentanilo. En el clip anterior, su postura encorvada generó alerta por el conocido como 'fentanyl fold'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 05:40 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 04:43 PM.