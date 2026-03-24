Peso Pluma reaparece con emotivo mensaje a Kenia Os tras polémica por fentanilo

El cantante mexicano Peso Pluma reapareció públicamente el 24 de marzo de 2026 con un video en redes sociales en el que, con semblante serio y mirada baja, expresó abiertamente su añoranza por su pareja, la cantante Kenia Os. "Extraño a mi mujer", dijo en un mensaje directo que ha reavivado el interés mediático sobre su vida personal y su estado de salud.
Este mensaje llega pocos días después de que un video del artista circulase masivamente en plataformas digitales, generando preocupación entre sus seguidores. En la grabación, Peso Pluma aparece sobre el escenario junto a Tito Double P, adoptando una postura corporal inusual: inclinado hacia adelante, con los brazos suspendidos y sin movilidad aparente, antes de levantarse, sonreír y continuar con el show. El episodio desató una ola de especulaciones sobre un posible consumo de fentanilo, un potente opioide sintético.
Conocida como 'posición de zombi' o 'fentanyl fold', esta postura se asocia con la profunda depresión del sistema nervioso central provocada por el fentanilo, que puede causar relajación muscular extrema, pérdida de control motor, somnolencia y riesgo de sobredosis fatal por insuficiencia respiratoria. Aunque no hay confirmación oficial sobre el consumo de sustancias por parte del cantante, los expertos coinciden en que el comportamiento observado encaja con los efectos agudos de esta droga.
La relación entre Peso Pluma y Kenia Os, oficializada en 2025, ha estado bajo constante escrutinio público durante el último año. Ambos artistas han compartido momentos íntimos en redes sociales, fortaleciendo su imagen como pareja mediática. El nuevo video, grabado en un ambiente íntimo y con tono confesional, parece buscar aclarar su estado emocional, aunque no aborda directamente las acusaciones sobre su salud.
Las autoridades sanitarias han advertido en múltiples ocasiones sobre los peligros del fentanilo, cuya potencia —hasta 100 veces mayor que la morfina— lo convierte en una de las principales causas de sobredosis en América del Norte. El fenómeno del 'fentanyl fold' ha sido documentado en múltiples ocasiones en contextos de consumo no supervisado, y su aparición en entornos públicos, como conciertos, ha generado alarma social.
Hasta el momento, ni Peso Pluma ni su representación han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud. No obstante, el mensaje dirigido a Kenia Os ha sido interpretado como un intento de reconexión emocional con su audiencia y con su pareja, en medio de una crisis de imagen que podría afectar su carrera artística.