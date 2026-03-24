Toñita revela el doloroso fin de su compromiso: la bloquean, cancelan la boda y pierde el anillo

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La cantante Toñita, exintegrante de La Academia, confesó el abrupto fin de su relación con el neurocirujano Eulalio Valdez tras ocho meses de noviazgo; la boda fue cancelada, él la bloqueó en redes y ella decidió conservar el anillo de compromiso mientras atraviesa un proceso de sanación emocional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 09:11 AM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 10:17 AM.