Toñita revela el doloroso fin de su compromiso: la bloquean, cancelan la boda y pierde el anillo

La cantante Toñita, reconocida por su participación en la primera generación de La Academia, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental tras confirmar el abrupto fin de su compromiso con el neurocirujano Eulalio Valdez. Tras ocho meses de relación y planes firmes de boda, la pareja rompió sin explicaciones claras y él decidió bloquearla en todas sus redes sociales, según reveló la artista en una entrevista con TVNotas.
“Ya no quiero saber nada de los hombres. En mi última relación, hace como tres meses, ¡me terminaron! Tuvimos una discusión y me bloqueó”, declaró Toñita, quien a sus 45 años asegura estar profundamente afectada por la ruptura. A pesar de que esperó una reconciliación durante meses, el médico no volvió a contactarla. “Pasaron diciembre, enero, febrero… Estamos en marzo y no me ha buscado”, lamentó.
La relación, que incluyó la presentación con las familias y con la hija de la cantante, se habría visto afectada por diferencias sobre el trato con sus respectivas exparejas. Toñita explicó que retiró las llaves de su departamento tras las quejas de Valdez sobre su contacto con el padre de su hija, y le pidió hacer lo mismo respecto a una amistad cercana que él mantenía. Sin embargo, él no accedió. “La presencia de una tercera persona habría propiciado el distanciamiento”, señaló.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que Toñita decidió conservar el anillo de compromiso. “Aquí lo tengo guardado, porque dicen que no se debe regresar. Además, él siempre me dijo: ‘Todo lo que yo te brinde, te lo doy de corazón, no tienes por qué devolverme absolutamente nada’”, explicó.
La intérprete afirmó que se tomará un tiempo para sanar y no tiene planes de iniciar una nueva relación pronto. “Si tras terminar con el padre de mi hija tardé tres años en volver a andar con alguien, aquí yo espero dos o uno”, concluyó, visiblemente dolida pero decidida a reconstruir su vida emocional con calma y reflexión.