Victoria Ruffo aclara que Eugenio Derbez no está en su testamento tras rumor de su muerte

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La actriz Victoria Ruffo desmintió haber fallecido y reveló que su ex pareja, Eugenio Derbez, no forma parte de su testamento. Además, hizo un llamado a verificar información ante la propagación de noticias falsas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/03/2026 03:50 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 03:36 PM.