Victoria Ruffo aclara que Eugenio Derbez no está en su testamento tras rumor de su muerte

Tras la circulación de un video con inteligencia artificial que anunciaba falsamente su muerte, la reconocida actriz mexicana Victoria Ruffo salió al frente para aclarar que sigue viva y en buen estado de salud. Durante una entrevista con medios nacionales, Ruffo aprovechó para zanjar una duda pública: su expareja sentimental, Eugenio Derbez, no está incluido en su testamento.
“No, pues eso, o sea, no te invitaba nunca. Lo pagaba doña Silvia. Lo pagaba doña Silvia. Casi, casi”, declaró con sorna la actriz, recordando anécdotas del pasado y refiriéndose al comportamiento económico de Derbez durante su relación.
Ruffo expresó que, pese a la difusión masiva del bulo sobre su fallecimiento, ninguna persona cercana se comunicó con ella para confirmar la noticia. Ante esto, lamentó el impacto emocional que este tipo de informaciones pueden tener y urgió al público a verificar las fuentes antes de compartir contenido en redes sociales.
Asimismo, la intérprete compartió detalles sobre su vida personal, destacando la solidez de su matrimonio actual, que celebra ya 25 años de estabilidad. Victoria Ruffo continúa activa en su carrera artística y reafirma su postura firme frente a los rumores infundados.