Adrián Marcelo acusa a Poncho de Nigris de explotar a su familia tras fuerte intercambio en redes

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El influencer Adrián Marcelo lanzó duras acusaciones contra Poncho de Nigris, a quien señaló de explotar a su familia para ganar fama, en medio de una escalada de tensión en redes sociales tras una invitación al 'Ring Royale'. La polémica incluyó referencias veladas, respuestas públicas y alusiones al distanciamiento de la hija mayor de De Nigris.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 01:45 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 12:22 PM.