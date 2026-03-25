Adrián Marcelo acusa a Poncho de Nigris de explotar a su familia tras fuerte intercambio en redes

Una intensa guerra en redes sociales entre los regiomontanos Adrián Marcelo y Poncho de Nigris ha generado revuelo en las últimas horas, luego de que el primero acusara al presentador y exparticipante de La Casa de los Famosos México de explotar a su familia con fines mediáticos.
El conflicto se originó tras una invitación de De Nigris para que Marcelo subiera al cuadrilátero en la segunda edición del Ring Royale, propuesta que desencadenó una serie de mensajes cargados de ironía y reproches entre ambos.
La chispa inicial se encendió cuando Poncho de Nigris publicó en su cuenta oficial de X: "¿Te peleas por vistas? No mms, la familia es primero. Recuerda que siempre voy a tener 4 reproducciones más que tú", frase que usuarios interpretaron como una alusión directa a Marcelo, quien no tardó en responder.
En su contraataque, Adrián Marcelo no solo rechazó la comparación, sino que elevó el tono con una acusación contundente: "¿Cómo no les vas a llamar éxito si te pusiste a explotarlos desde que nacieron? Lo mejor de todo es que yo sí como con mi familia completa, tu primogénita ni te habla". Y remató: "Tener hijos no es ningún mérito, ser buen padre, sí".
La referencia alude al conocido conflicto familiar que De Nigris ha tenido con su hija Ivanna, quien en su momento se mostró en desacuerdo con su participación en la organización de sus XV años, generando un distanciamiento público entre ambos.
Ante la escalada, Poncho de Nigris respondió la mañana del 25 de marzo con un mensaje cargado de simbolismo: "La familia es todo!!! Sin la familia todo se esfuma y te quedas como perro abandonado. Abrazo y éxito parejo", sin mencionar directamente a Marcelo, pero manteniendo el tono de réplica.
El presentador, influencer y figura mediática cuenta con cuatro hijos producto de dos relaciones distintas, y ha hecho de su vida familiar un eje central de su contenido digital, algo que ahora está siendo cuestionado públicamente por su excompañero de reality.
El intercambio ha generado polarización entre sus seguidores, con usuarios tomando partido en torno a la autenticidad de sus dinámicas familiares y el uso que hacen de ellas en redes sociales. Hasta el momento, ninguno ha anunciado una reconciliación ni ha dado marcha atrás en sus posturas.