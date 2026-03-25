Alan Ritchson no será acusado por golpear a vecino; publica mensaje críptico antes del anuncio

El actor Alan Ritchson, conocido por su papel protagónico en la serie Reacher, no será acusado criminalmente por una pelea física con su vecino Ronnie Taylor en Brentwood, Tennessee, luego de que las autoridades determinaran que el intérprete actuó en legítima defensa.
La decisión fue confirmada el martes por el Departamento de Policía de Brentwood, en coordinación con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Williamson, tras revisar evidencia disponible, incluyendo videos grabados por una cámara corporal del propio Ritchson y declaraciones de testigos.
Horas antes de que se hiciera público el cierre del caso, Ritchson, de 43 años, publicó en Instagram una cita del emperador francés Napoleón Bonaparte: "Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error". La publicación, sin leyenda adicional, generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, muchos de los cuales expresaron su apoyo.
"Sé que eres demasiado buena persona para hacer algo así sin provocación. Estoy con Alan al 100", escribió un fan. Otro añadió: "No creo ni por un segundo que hubieras actuado así sin una provocación grave".
El incidente ocurrió el domingo 22 de marzo, cuando Ritchson paseaba en motocicleta con sus dos hijos por una calle residencial. Las imágenes de la cámara corporal muestran a Ronnie Taylor saliendo de su propiedad, cruzando la acera y posicionándose en medio de la calle con una postura agresiva, bloqueando el paso del actor.
En el video, Taylor grita al actor, acusándolo de conducir "como un maldito loco" y expresando preocupación por la seguridad de los niños del vecindario. Ritchson responde con enojo, cuestionando si Taylor ha estado bebiendo, y llega a decir que debería haberlo atropellado.
Tras reiteradas provocaciones, incluyendo que Taylor empujó a Ritchson y su motocicleta en dos ocasiones, el actor respondió con varios golpes en el rostro. Posteriormente, le exigió que se mantuviera en el suelo.
La policía indicó que, aunque se consideró una posible acusación por poner en peligro imprudentemente, Ritchson decidió no presentar cargos en contra de Taylor. "Las acciones de Ritchson fueron consideradas dentro del marco de la legítima defensa. El caso está cerrado y no se tomará ninguna acción adicional", señaló la policía en un comunicado.
TMZ obtuvo imágenes de Taylor con heridas faciales tras el altercado. El Daily Mail ha solicitado comentarios a los representantes de ambas partes.