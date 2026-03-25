Alan Ritchson no será acusado por golpear a vecino; publica mensaje críptico antes del anuncio

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El actor Alan Ritchson no enfrentará cargos por una pelea callejera con su vecino Ronnie Taylor en Brentwood, Tennessee, tras determinarse que actuó en legítima defensa. Horas antes del anuncio, Ritchson compartió en Instagram una cita de Napoleón Bonaparte sobre no interrumpir a un enemigo que comete un error, generando especulación entre sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 10:11 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 09:13 AM.