Alejandra Guzmán se dislocó la cadera tras caída en su casa

...

La cantante Alejandra Guzmán sufrió una dislocación de cadera tras una caída en su domicilio provocada por uno de sus perros. Aunque presenta antecedentes de prótesis en ambas caderas y otras complicaciones médicas previas, se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación. Su padre, Enrique Guzmán, confirmó que solo requiere masajes para mejorar y que no hay cambios en su gira programada para agosto de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 02:19 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 02:05 PM.