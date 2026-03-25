Alejandra Guzmán se dislocó la cadera tras caída en su casa

La cantante mexicana Alejandra Guzmán sufrió una dislocación de cadera tras una caída en su residencia, informó su padre, Enrique Guzmán, en declaraciones a Ventaneando. El accidente ocurrió cuando uno de sus perros se le atravesó, provocando la caída que afectó la zona ya delicada por intervenciones quirúrgicas previas. A pesar de la gravedad del incidente, la llamada 'Reina de Corazones' se encuentra fuera de peligro y actualmente en reposo para garantizar una recuperación adecuada.
Enrique Guzmán detalló que el impacto en la cadera provocó un estiramiento del nervio en la pierna afectada, debido a que la cantante ya contaba con prótesis bilaterales en esa zona. No obstante, aseguró que su estado es estable y que únicamente requiere sesiones de masaje terapéutico para recuperar movilidad y bienestar. 'Solo necesita masajes', afirmó, descartando complicaciones mayores.
Este percance ocurre cinco meses antes del inicio de su esperada gira nacional programada para agosto de 2026, que incluye presentaciones en recintos destacados como la Arena CDMX. A pesar del contratiempo, la artista mantiene inalterado su calendario de conciertos, sin cancelaciones ni reprogramaciones anunciadas.
La caída suma un nuevo episodio a la larga lista de problemas de salud que ha enfrentado Guzmán en los últimos años. En 2025, reveló haber sido intervenida por una hernia discal y desgaste óseo, lo que derivó en una reconstrucción parcial de su columna vertebral con prótesis en cervicales, lumbares y sacro. Asimismo, en 2009 comenzó un tratamiento con biopolímeros con fines estéticos que le ocasionó graves secuelas, incluyendo la sustitución de hueso por piezas de titanio en la cadera. '13 años estuve sufriendo por los polímeros', confesó en entrevista.
A pesar de los retos físicos, Alejandra Guzmán continúa demostrando su compromiso con su carrera y sus seguidores. Su fortaleza y determinación han sido constantes a lo largo de su trayectoria, y esta nueva prueba no parece detener sus planes profesionales. La artista, hija de Silvia Pinal, sigue siendo un ícono de la música rock en español y un referente de resiliencia en la industria del entretenimiento mexicano.