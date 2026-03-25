Amanda Peet revela cómo sus hijos enfrentaron su diagnóstico de cáncer de mama

...

La actriz Amanda Peet compartió cómo informó a sus tres hijos sobre su diagnóstico de cáncer de mama en etapa uno, destacando el apoyo familiar y el proceso emocional que vivieron tras conocer la noticia. La actriz, quien solo requirió lumpectomía y radioterapia, reveló que esperó hasta tener certeza sobre su pronóstico antes de hablar con ellos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 12:15 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 10:18 AM.