Piden a Andrea Legarreta no someterse a cirugías tras polémica por Galilea Montijo

Luego de que Galilea Montijo generara intensos comentarios en redes sociales por los notables cambios en su rostro tras un tratamiento estético, los internautas han dirigido una petición especial a su compañera de programa, Andrea Legarreta: no someterse a cirugías estéticas.
Montijo, quien recientemente reapareció en el matutino 'Hoy' con el rostro visiblemente inflamado, confirmó haberse realizado un procedimiento estético con el fin de 'consentirse' y sentirse mejor consigo misma. Sin embargo, la reacción del público fue mixta, con una gran parte de la audiencia expresando su desacuerdo con los resultados visibles.
En respuesta, los comentarios en las redes oficiales del programa, particularmente en TikTok, se llenaron de mensajes en los que los usuarios destacaron la belleza natural de Andrea Legarreta y le pidieron que no siguiera el mismo camino estético que su compañera.
'Andrea no lo hagas, tú estás perfecta así', 'No necesitas nada, eres hermosa tal como estás', fueron algunos de los comentarios más recurrentes. Muchos también expresaron respeto por la decisión personal de Montijo, pero lamentaron el resultado estético, señalando que no era necesario para alguien que siempre ha sido considerado un ícono de belleza en la televisión mexicana.
Expertos en estética han indicado que los resultados finales de este tipo de tratamientos pueden tardar entre una semana y hasta un año en definirse, dependiendo del procedimiento y la respuesta individual del cuerpo. No obstante, la discusión en torno a la presión estética en la industria del entretenimiento ha cobrado fuerza en las últimas horas.
Andrea Legarreta no se ha pronunciado al respecto, mientras que Galilea Montijo continúa defendiendo su decisión como un acto de autocuidado y empoderamiento personal.