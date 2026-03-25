Piden a Andrea Legarreta no someterse a cirugías tras polémica por Galilea Montijo

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Tras los notorios cambios en el rostro de Galilea Montijo tras un tratamiento estético, usuarios en redes sociales exhortaron a su compañera de 'Hoy', Andrea Legarreta, a no someterse a intervenciones, al considerar que su apariencia actual es natural y hermosa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 02:10 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 01:55 PM.