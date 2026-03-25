Bad Bunny reclama 465 mil dólares tras ganar disputa por 'Enséñame a bailar'

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Tras ganar una demanda por presunto uso no autorizado de un sample en 'Enséñame a bailar', Bad Bunny exige que el sello emPawa Africa cubra 465.612 dólares en gastos legales, argumentando que la acusación carecía de fundamento y fue impulsada con fines económicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 02:45 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 02:02 PM.