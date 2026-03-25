Black Label Society rinde homenaje a Ozzy Osbourne en su nuevo disco 'Engines of Demolition'

El nuevo disco de Black Label Society, Engines of Demolition, no solo marca el regreso del grupo tras cinco años desde Doom Crew Inc. (2021), sino que también contiene uno de los momentos más emotivos en la carrera de Zakk Wylde: Ozzy's Song, una pieza dedicada a su mentor y amigo de toda la vida, Ozzy Osbourne, quien falleció en julio a los 76 años.
La decimotercera pista del álbum comienza con un piano melancólico y una guitarra acústica, ambas interpretadas por Wylde, quien se abre en una sincera y desgarradora declaración musical. A mitad de la canción, un solo eléctrico emerge como un potente homenaje a casi cuatro décadas de colaboración entre ambos músicos, especialmente durante los años en que Wylde fue guitarrista principal de la banda solista de Osbourne.
Si bien Ozzy's Song ha acaparado gran parte de la atención, el álbum completo mantiene la esencia del hard rock y el blues que han definido a Black Label Society durante casi 30 años. Canciones como Pedal to the Floor, Broken Pieces y The Stranger destacan por sus riffs contundentes y letras poderosas. En una de ellas, Wylde canta: “Atravesaré las llamas del infierno, para llegar a lo que me hace sentir vivo”.
El álbum fue grabado durante cuatro años, periodo en el que Wylde alternó la composición y producción con sus compromisos en las giras conmemorativas de Pantera. Además de Wylde, participaron Dario Lorina en guitarra, John DeServio en bajo y Jeff Fabb en batería. Antes del lanzamiento, el grupo dio a conocer cuatro sencillos: The Gallows, Lord Humungus, Broken and Blind y Name in Blood.
Engines of Demolition no solo es un testimonio del legado musical de Black Label Society, sino también un profundo tributo a una figura icónica del heavy metal mundial.