Black Label Society rinde homenaje a Ozzy Osbourne en su nuevo disco 'Engines of Demolition'

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En su nuevo álbum 'Engines of Demolition', Black Label Society incluye 'Ozzy's Song', un emotivo tributo instrumental y vocal a la leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne, fallecido en julio a los 76 años y amigo de toda la vida de Zakk Wylde.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 10:03 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 09:01 AM.