Brian Littrell presenta denuncia por acoso y amenazas en su residencia de Florida

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El integrante de Backstreet Boys, Brian Littrell, interpuso una demanda contra su vecina en Santa Rosa Beach, Florida, por presunto acoso, invasión de propiedad y amenazas violentas. La situación, que comenzó en abril de 2025, ha generado un clima de inseguridad en su familia, que reporta grabaciones no autorizadas, acceso ilegal a su playa privada y mensajes con amenazas de incendio y uso de armas de fuego.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 01:25 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 12:17 PM.