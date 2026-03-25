Brian Littrell presenta denuncia por acoso y amenazas en su residencia de Florida

El cantante Brian Littrell, miembro de la reconocida agrupación Backstreet Boys, presentó una denuncia formal el 19 de junio de 2025 ante la oficina del sheriff del condado de Walton, Florida, por acoso, invasión de propiedad y amenazas violentas en su residencia de Santa Rosa Beach. Junto con su esposa, Leighanne Wallace, el artista denuncia una serie de conductas que han puesto en riesgo su privacidad, seguridad y bienestar familiar.
La demanda se dirige contra Carolyn Barrington Hill, vecina de la propiedad, a quien acusan de múltiples actos de invasión y hostigamiento desde abril de 2025. Entre las conductas señaladas se encuentran la colocación de muebles de playa en terreno privado, grabaciones no autorizadas de los miembros del hogar y acoso al administrador de la propiedad. Además, Littrell asegura que ha recibido amenazas directas relacionadas con una demanda civil previa, en la que denunciaba el acceso recurrente de vecinos a su playa privada sin consentimiento.
En declaraciones a la revista PEOPLE, el cantante reveló que las amenazas incluyen mensajes en los que se menciona la posibilidad de incendiar su casa o atacarlos con armas de fuego. Esta situación ha generado un clima de tensión tal que la familia ha optado por limitar sus salidas a espacios públicos, incluyendo restaurantes locales, por temor a enfrentar hostilidad por parte de residentes que defienden el acceso comunitario a las playas.
La denuncia detalla que los presuntos intrusos acudían de forma constante con el propósito de "antagonizar, intimidar y hostigar" a la familia. Pese a múltiples solicitudes formales, Littrell afirma que las autoridades no han implementado medidas efectivas para proteger su propiedad. En febrero de 2025, una de sus denuncias fue desestimada porque la legislación de Florida no contempla compensaciones por "angustia emocional" en casos de allanamiento, lo que ha complicado su búsqueda de justicia.
Actualmente, la familia espera que las autoridades tomen acciones más contundentes, incluyendo la aplicación estricta de la ley y la protección efectiva de su residencia. El caso ha llamado la atención nacional por la gravedad de las acusaciones y el impacto que tiene en la seguridad de una figura pública y su entorno familiar.