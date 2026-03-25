Ca7riel y Paco Amoroso regresan a México con su 'FREE SPIRITS World Tour'

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El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso presentará dos conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira mundial. Los precios de los boletos ya fueron revelados y la preventa comenzará el 26 de marzo, seguida por la venta general. La gira confirma el crecimiento del dúo en la escena alternativa latinoamericana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 08:22 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 08:20 AM.