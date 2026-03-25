Ca7riel y Paco Amoroso regresan a México con su 'FREE SPIRITS World Tour'

El regreso de Ca7riel y Paco Amoroso a México se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año. El dúo argentino, ganador de un Latin Grammy y reconocido por su propuesta escénica explosiva, presentará dos conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su FREE SPIRITS World Tour, gira que los consolida como uno de los actos alternativos más relevantes de la escena latinoamericana.
Los precios de los boletos ya fueron confirmados y varían según la zona del recinto. La preventa estará disponible a partir del 26 de marzo a través de Banamex, en el esquema habitual para conciertos de alto perfil en el país. Posteriormente, se abrirá la venta general al público.
La Ciudad de México será un punto central de la gira internacional, que incluye presentaciones en múltiples ciudades de México, así como en países de América, Europa y el Reino Unido. El Palacio de los Deportes representa un hito importante en la trayectoria de artistas internacionales que consolidan su presencia en el mercado mexicano.
Ca7riel y Paco Amoroso han destacado por transformar sus presentaciones en experiencias inmersivas, combinando rock, trap, intensidad física, interacción con el público y una narrativa visual cuidadosamente construida. Su propuesta ha resonado profundamente en México, donde han construido una sólida base de seguidores tras presentaciones anteriores de alto impacto.
Este nuevo ciclo musical refleja el alcance global del proyecto, que trasciende las fronteras argentinas y se posiciona como una de las apuestas más innovadoras de la música alternativa en español.