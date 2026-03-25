Christian Nodal será artista sorpresa en el Palenque de la Feria de Santa Rita 2026

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Christian Nodal fue confirmado como artista sorpresa del Palenque en la Feria de Santa Rita 2026, que se llevará a cabo del 14 al 31 de mayo en Chihuahua. Su presentación está programada para el 24 de mayo, con venta de boletos a partir del 25 de marzo a mediodía.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 10:50 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 09:22 AM.