Christian Nodal será artista sorpresa en el Palenque de la Feria de Santa Rita 2026

La Feria de Santa Rita 2026 confirmó la participación de Christian Nodal como artista sorpresa en el Palenque, evento que se realizará del 14 al 31 de mayo en la ciudad de Chihuahua. El anuncio, difundido a través de redes sociales, generó gran expectativa entre los seguidores del regional mexicano y refuerza el estatus del certamen como uno de los espectáculos masivos más importantes del norte del país.
El intérprete de éxitos como Adiós Amor y La Sinvergüenza se presentará el 24 de mayo, en una fecha que anticipa una alta demanda de boletos. La venta iniciará el miércoles 25 de marzo a las 12:00 PM, tanto en línea a través de puntos autorizados por el comité organizador.
La organización hizo un llamado a la ciudadanía para adquirir sus entradas únicamente por canales oficiales y evitar fraudes. Se espera una afluencia masiva de asistentes locales y foráneos, dada la sólida popularidad del cantante en la región.
El Palenque, escenario central de la feria, contará con presentaciones artísticas durante los 17 días del evento, abarcando diversos géneros musicales y atracciones familiares. La Feria de Santa Rita, considerada la celebración más importante del estado, incluye además exposiciones, juegos mecánicos, actividades culturales y una amplia oferta gastronómica.
Con la confirmación de Nodal, la edición 2026 consolida su cartel como uno de los más atractivos en el calendario festivo de Chihuahua, reafirmando su posición como referente de entretenimiento masivo en el norte de México.