Cineteca Nacional proyectará concierto histórico de My Chemical Romance de forma gratuita

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La Cineteca Nacional de la CDMX transmitirá el 18 de abril el icónico concierto 'The Black Parade Is Dead!' de My Chemical Romance, celebrado en 2007. La proyección al aire libre, organizada por colectivos de fans, será gratuita y sin necesidad de boleto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 02:50 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 01:49 PM.