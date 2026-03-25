Cineteca Nacional proyectará concierto histórico de My Chemical Romance de forma gratuita

La Cineteca Nacional de la Ciudad de México será sede de una experiencia única para los seguidores de My Chemical Romance: la proyección gratuita del histórico concierto The Black Parade Is Dead!, grabado el 7 de octubre de 2007 en el Palacio de los Deportes. El evento, programado para el 18 de abril a las 19:00 horas en la zona central del recinto cultural de Coyoacán, no requerirá entrada ni tendrá límite de aforo.
Organizado por los colectivos Chicxs Dosmilerxs, Clan Mariposas Negras y Candy Iconic, el homenaje busca mantener vivo el legado de la banda estadounidense y ofrecer a los fans una oportunidad de reunión comunitaria. Aunque la Cineteca Nacional no ha anunciado oficialmente el evento en sus canales, las organizadoras confirmaron que la proyección contará con el respaldo del espacio cultural.
El concierto que se proyectará capturó el cierre de la gira mundial de The Black Parade, álbum lanzado en 2006 que marcó un antes y un después en la carrera del grupo. La presentación en México, con cerca de 20 mil asistentes, se convirtió en un hito para la escena alternativa del país. Casi veinte años después, el regreso de My Chemical Romance a la CDMX en febrero de 2026 —con dos funciones en el Estadio GNP Seguros— reavivó la pasión de la comunidad MCR Army, conocida como Killjoys.
Este nuevo evento, impulsado desde la base fan, refleja el impacto duradero de la banda integrada por Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero. Las organizadoras invitan a los asistentes a vestirse con estética dosmilera, revivir el espíritu del emo y compartir una velada musical al aire libre. La proyección se suma a una ola de tributos comunitarios que han surgido tras el regreso de la banda a México.
El acceso será libre y abierto al público en general, sin registro previo. La cita es el 18 de abril, a las 19:00 horas, en la Cineteca Nacional, como un homenaje colectivo a uno de los conciertos más emblemáticos del rock alternativo en América Latina.