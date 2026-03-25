Critican a Dwayne 'The Rock' Johnson por peluca en tráiler de la versión live-action de Moana

Dwayne 'The Rock' Johnson ha sido objeto de burlas en redes sociales tras el lanzamiento del tráiler de la versión live-action de Moana, en el que interpreta al semidiós Maui. El actor de 53 años, quien ya dio voz al personaje en la cinta animada de 2016 y su secuela de 2024, aparece con una peluca ondulada que ha generado reacciones encontradas entre el público.
El tráiler, estrenado el lunes, muestra a Johnson en una entrada dramática como Maui, caracterizado con tatuajes tradicionales, musculatura marcada y una peluca que, según usuarios de X (antes Twitter) e Instagram, luce artificial o 'graciosa'. Comentarios como 'le pusieron una peluca y ya', 'se ve súper ridículo' y 'CGI barato' han circulado ampliamente, mientras otros han cuestionado la necesidad de adaptaciones live-action de clásicos animados.
Algunos fans han expresado nostalgia por las películas animadas originales, pidiendo el regreso de títulos como La Princesa y el Sapo o Enredados, en lugar de remakes. 'Basta de live-action, traigan de vuelta la animación clásica', fue uno de los comentarios más compartidos. Otros compararon la imagen de Johnson con candidatos a una secuela de la película de 'Weird Al', en tono sarcástico.
No obstante, también hubo respaldo para el actor. Varios seguidores destacaron que Johnson 'nació para interpretar a Maui', alabando su energía, presencia escénica y los tatuajes que replican fielmente al personaje original. 'Las películas de Disney no son documentales, es fantasía. ¡Dejen que el hombre actúe!', escribió un usuario.
En entrevistas previas, Johnson reveló que el proceso de caracterización fue intenso: la peluca, diseñada por el director Thomas Kail y su equipo, pesa siete libras adicionales cuando está mojada, un factor clave al filmar escenas en alta mar. El actor admitió que la peluca y los prostéticos fueron 'un reto', pero destacó que pisar el set le dio una conexión más profunda con el personaje: 'Fue como meterme en la piel de mi abuelo'.
La cinta, dirigida por Thomas Kail (Hamilton), llegará a cines el 10 de julio de 2026. Catherine Laga'aia, de 19 años, encarna a Moana en este remake que promete mantener las canciones y espíritu del filme original, aunque con una estética más realista. La polémica por la peluca de Johnson, sin embargo, ya ha encendido el debate sobre los límites entre homenaje y recreación en los remakes de Disney.