Critican a Dwayne 'The Rock' Johnson por peluca en tráiler de la versión live-action de Moana

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Dwayne Johnson enfrenta críticas en redes sociales por su apariencia con una peluca en el tráiler de la versión live-action de 'Moana', donde interpreta al semidiós Maui; mientras algunos fans cuestionan la fidelidad del remake, otros defienden su casting y entusiasmo por el estreno del 10 de julio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 09:11 AM.