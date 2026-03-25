Cruz Beckham se emociona al interpretar canción sobre la ruptura familiar frente a David y Victoria

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Cruz Beckham mostró una profunda emoción al interpretar 'Loneliest Boy', una canción cargada de significado sobre la ruptura con su hermano Brooklyn, durante un concierto en Londres frente a sus padres, David y Victoria Beckham, y su hermano Romeo. Las letras, que aluden al distanciamiento de Brooklyn, han sido interpretadas como una respuesta directa al conflicto familiar que estalló tras un comunicado de seis páginas del primogénito en enero de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 08:35 AM.