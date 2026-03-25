Cruz Beckham se emociona al interpretar canción sobre la ruptura familiar frente a David y Victoria

Durante la última fecha de su gira con la banda The Breakers, Cruz Beckham se mostró visiblemente conmovido al interpretar Loneliest Boy, una canción que muchos interpretan como un mensaje dirigido a su hermano Brooklyn, en medio del profundo distanciamiento familiar que sacude a los Beckham desde principios de 2026.
El concierto tuvo lugar en el Courtyard Theatre de Londres, ante un público sold out y en presencia de sus padres, David, 50, y Victoria Beckham, 51, así como de su hermano Romeo, 23. Testigos del evento afirmaron que Cruz se quebró emocionalmente durante la interpretación, momento en el que un miembro de su banda lo consoló con un gesto fraternal.
La letra de Loneliest Boy contiene versos como: "Loneliest boy, mama don't talk too much, it's breaking her heart", y "Don’t push all your friends away, when we’re tryna show you love", que han sido ampliamente asociados con el distanciamiento de Brooklyn, quien en enero emitió un comunicado de seis páginas en el que rechazó cualquier intento de reconciliación con sus padres.
El conflicto se agravó a inicios de marzo, cuando Brooklyn, de 27 años, omitió mencionar a su madre Victoria en el Día de las Madres, pero publicó un mensaje en Instagram felicitando a su suegra, Claudia Heffner Peltz, en su cumpleaños. La publicación, considerada por fuentes cercanas como un acto calculado, intensificó las tensiones.
Además, según reveló un informante a ET, Brooklyn ha solicitado formalmente que cualquier comunicación con sus padres se realice únicamente a través de sus abogados, tras una carta legal enviada el verano pasado. A pesar de los mensajes emotivos de cumpleaños publicados por Victoria, David y sus hermanos —incluyendo el uso del apodo cariñoso "Buster"—, Brooklyn no respondió a ninguno.
En cambio, compartió un video de su esposa, Nicola Peltz, mostrándolo soplando velas sobre una caja de donas, sin hacer referencia a su familia biológica. Fuentes indican que, aunque sigue distanciado de sus padres, mantiene contacto regular con su abuelo Ted y su esposa Hilary.
La novia de Cruz, Jackie Apostel, también asistió al concierto y compartió fotos en Instagram donde se le ve vistiendo una prenda completa de la colección de Victoria Beckham, en un gesto de apoyo simbólico.
El silencio prolongado de Brooklyn y las expresiones artísticas de Cruz han convertido esta ruptura familiar en uno de los temas más comentados del año en el espectáculo internacional.