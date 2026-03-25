Daredevil: Born Again temporada 2 estrena nuevo capítulo en Disney+ con regresos impactantes

La segunda temporada de Daredevil: Born Again ha llegado a Disney+ generando una ola de reacciones entre los fanáticos de Marvel. Disponible desde su estreno el 24 de marzo, la serie se publica de forma semanal con un total de ocho episodios que profundizan en el intenso conflicto entre la justicia y el poder en las calles de Nueva York.
El reparto principal está encabezado por Charlie Cox como Matt Murdock, el abogado ciego que combate la corrupción como el vigilante de Hell’s Kitchen, y Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk, ahora investido como alcalde de la ciudad. Su enfrentamiento, arraigado en eventos previos, alcanza un nuevo nivel cuando Fisk inicia una cacería contra el enemigo público número uno, mientras Murdock actúa desde las sombras para desmantelar su imperio corrupto.
Entre los regresos más celebrados destaca Krysten Ritter como Jessica Jones, quien retoma su papel en el Universo Marvel, así como los retornos confirmados de Deborah Ann Woll, Ayelet Zurer, Wilson Bethel y Margarita Levieva. Asimismo, Matthew Lillard se incorpora al elenco, añadiendo nuevas capas al desarrollo narrativo.
La temporada explora cómo el ascenso político de Kingpin transforma radicalmente la fisonomía de Nueva York, mientras Daredevil lucha por recuperar su hogar y restablecer un sentido de justicia. La serie también amplía su experiencia con un videopodcast semanal que incluye análisis y participación del elenco, ofreciendo a los espectadores una mirada detrás de cámaras.
Daredevil: Born Again temporada 2 está disponible exclusivamente en Disney+, donde los nuevos episodios se lanzan semanalmente tras el estreno inicial. La plataforma se consolida como el epicentro del Universo Cinematográfico de Marvel en formato serial, reforzando su apuesta por historias profundas y personajes complejos.