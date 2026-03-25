Daredevil: Born Again temporada 2 estrena nuevo capítulo en Disney+ con regresos impactantes

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La segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' ya está disponible en Disney+ con episodios semanales, protagonizada por Charlie Cox y Vincent D’Onofrio. La trama profundiza en el enfrentamiento entre Matt Murdock y Wilson Fisk, ahora alcalde de Nueva York, mientras regresan personajes clave como Jessica Jones y se incorpora Matthew Lillard al elenco.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 02:05 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 01:39 PM.