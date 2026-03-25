Emily Osment y Mitchel Musso envían mensaje a fans tras ausencia en aniversario de Hannah Montana

Dos figuras emblemáticas de la serie Hannah Montana se pronunciaron tras su ausencia en el especial conmemorativo por el 20 aniversario del fenómeno televisivo. Emily Osment y Mitchel Musso, quienes dieron vida a Lily Truscott y Oliver Oken, respectivamente, enviaron emotivos mensajes a sus seguidores a través de redes sociales, reconociendo el impacto duradero de la serie en sus vidas y carreras.
El especial, estrenado recientemente en Disney+ y también disponible en Hulu, contó con la participación de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Tish Cyrus y Selena Gomez, entre otros. Sin embargo, la ausencia de Osment y Musso generó expectación entre los fanáticos, quienes pronto recibieron explicaciones y reflexiones por parte de los actores.
El 23 de marzo, Emily Osment, de 34 años, publicó en Instagram un extenso mensaje en el que agradeció a los seguidores por su apoyo inquebrantable a lo largo de los años. La actriz reveló que no pudo participar en el especial debido a que se encuentra filmando George and Mandy’s First Marriage, el spin-off de Young Sheldon. "Hannah Montana cambió mi vida, me inculcó un respeto de por vida por este medio de la comedia, me enseñó disciplina, paciencia, sentido de la oportunidad y respeto al trabajar en un entorno adulto desde muy joven", escribió.
Osment también destacó cómo la serie ha trascendido generaciones: "He conocido a seguidores que ahora ven la serie con sus hijos. No puedo expresar lo mucho que significan para mí sus dulces mensajes". Agradeció al público por permitirle formar parte de sus hogares y expresó su deseo de seguir presente en sus vidas por muchos años más.
Por su parte, Mitchel Musso compartió una galería de fotos del rodaje original, acompañada de un texto emotivo en el que recordó los valores aprendidos durante su paso por la serie. "Me enseñó muchos valores maravillosos, pero el más importante para mí es que la risa te ayuda a superar los días difíciles. Esa confianza me acompaña cada día", afirmó. Musso no especificó las razones de su ausencia, pero agradeció al elenco y equipo técnico, a quienes calificó como su familia durante aquellos años: "Gracias por creer en un chico un poco torpe de Texas que usaba atuendos cuestionables con ese corte de pelo".
El especial, presentado por Miley Cyrus, incluyó presentaciones musicales, recuerdos del rodaje y una entrevista con Alex Cooper. Cyrus reflexionó sobre su experiencia: "Disfruta y diviértete porque es mucho trabajo. Pero también vale la pena".
La serie original Hannah Montana se emitió entre 2006 y 2010 en Disney Channel, y en 2009 se estrenó la película Hannah Montana: The Movie, consolidando su legado cultural. El especial conmemorativo celebra dos décadas de un fenómeno que marcó a una generación.