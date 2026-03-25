Emily Osment y Mitchel Musso envían mensaje a fans tras ausencia en aniversario de Hannah Montana

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Emily Osment y Mitchel Musso, exintegrantes del elenco de 'Hannah Montana', compartieron sendos mensajes en redes sociales con motivo del 20 aniversario de la serie, tras no participar en el especial conmemorativo de Disney+. Osment explicó que su ausencia se debió a compromisos laborales en la grabación de 'George and Mandy’s First Marriage', mientras que Musso recordó con gratitud su paso por la producción sin detallar las razones de su no participación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 06:16 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 04:34 PM.