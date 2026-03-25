¡Explota Ring Royale! Yeri Mua y Bellakath podrían enfrentarse en combate que divide a las redes

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El regreso de Ring Royale genera revuelo tras la propuesta de Poncho de Nigris sobre un posible combate entre Yeri Mua y Bellakath, dos figuras del reggaetón Mexa que ya confirmaron su interés. El anuncio reavivó tensiones pasadas y desató un debate masivo en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 02:07 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 12:49 PM.