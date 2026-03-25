¿Fátima Bosch tiene un romance con hijo de Luis Miguel? El rumor que prendió redes

Un reciente video publicado por Fátima Bosch, Miss Universo 2025, en su cuenta de TikTok ha desatado una ola de especulaciones sobre un supuesto romance con Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula. Aunque no hay evidencia concreta, las redes sociales han alimentado un intenso shippeo que ya domina las tendencias digitales.
En el clip, Bosch aparece en un balcón con vista al mar, sin pronunciar palabra, pero acompañando la escena con la icónica canción Media vuelta, de Luis Miguel, y escribiendo una frase ambigua. Este detalle fue suficiente para que los internautas hicieran conexiones inmediatas con el hijo del cantante, nacido en 2007 y hasta hace poco desconocido públicamente.
La situación escaló cuando un comentario atribuido —sin verificación— a una cuenta identificada como Miguel Gallego Arámbula, con un emoji de conejo blanco rodeado de corazones rojos, se volvió viral. Pese a que no hay confirmación sobre la autenticidad de dicha cuenta, miles de usuarios celebraron la interacción, generando memes, teorías y comentarios como: "Ella y él quedarían lindísimo" o "¿Dónde está el comentario de Miguel?".
Miguel Gallego Arámbula, de 19 años, mantuvo su vida fuera de los reflectores hasta marzo de 2026, cuando cámaras de Ventaneando lo captaron en un aeropuerto, revelando su apariencia y desatando interés mediático. Su madre, Aracely Arámbula, ha protegido celosamente la privacidad de sus dos hijos, por lo que aún se sabe muy poco sobre sus estudios, intereses o vida sentimental.
Aunque circulan videos no confirmados donde supuestamente aparece con una pareja, ninguna fuente oficial ha corroborado estos datos. En el caso de Fátima Bosch, tampoco ha hecho declaraciones sobre el rumor. Por ahora, todo apunta a que el vínculo entre ambos es pura ficción digital, producto del fenómeno de shippeo impulsado por fans del legado de Luis Miguel.