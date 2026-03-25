¿Fátima Bosch tiene un romance con hijo de Luis Miguel? El rumor que prendió redes

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Tras un video en TikTok de Fátima Bosch con una canción de Luis Miguel, usuarios comenzaron a especular sobre un posible romance con Miguel Gallego Arámbula, hijo del 'Sol de México'. Sin embargo, todo indica que se trata de un shippeo sin fundamento real.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/03/2026 02:25 PM.
En Espectáculos y editada el 25/03/2026 02:16 PM.